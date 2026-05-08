VIDEO: Atvara aizvadījusi otro "Eirovīzijas" mēģinājumu Vīnē; skatītājiem sniegts pirmais ieskats priekšnesumā
Latvijas pārstāve 2026. gada "Eirovīzijā" Atvara šodien Vīnē aizvadījusi otro mēģinājumu uz konkursa skatuves, gatavojoties startam otrajā pusfinālā ar dziesmu “Ēnā”.
Otrie mēģinājumi Austrijas galvaspilsētā piektdien turpinājās pirmajām desmit valstīm, kas piedalīsies otrajā pusfinālā. Katram dalībniekam šajā mēģinājumu kārtā tiek atvēlētas 25 minūtes, ļaujot vairākas reizes iziet cauri priekšnesumam. Šis ir pēdējais garais mēģinājums pirms ģenerālmēģinājumiem, kas paredzēti trešdien.
🇱🇻📹 Watch Latvia’s second rehearsal 30 seconds rehearsal clip pic.twitter.com/ZGOWCE2olt— Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 8, 2026
"Eirovīzijas" tiešraides blogeri norādījuši, ka Latvijas priekšnesumā daudz kas saglabāts no Atvaras uzvaras uzstāšanās “Supernovā”, taču tas pielāgots lielākajai "Eirovīzijas" skatuvei. Latvijas delegācija atzinusi, ka iestudējumu bijis patīkami “palielināt” un izvērst plašākā mērogā.
Vienlaikus pamanītas arī vairākas vizuālas izmaiņas. Īpaši izcelta Atvaras kleita — tai piešūto mirdzošo akmentiņu skaits ir palielinājies, un tie tagad stiepjas tālāk gar sānu līdz viduklim, gandrīz pilnībā noklājot kreiso roku.
Atvara Latviju "Eirovīzijā" pārstāv ar dziesmu “Ēnā”. Lai iekļūtu konkursa finālā, viņai būs jāpārvar otrais pusfināls, kas norisināsies 14. maijā.
