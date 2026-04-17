Olga Kambala atkal lej gaužas asaras par Kaspara pārestībām un draud atteikties no viņa uzvārda
Realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra" Kambalu mājās valda saspringta gaisotne. Kaspars Kambala plāno izvākties un lūko jaunu mājvietu, bet viņa sieva Olga meklē emocionālu patvērumu pie vecākās meitas Lukērijas. Meita, redzot situācijas nopietnību, mātei atklāti norāda, ka šis posms dzīvē būtu jānoslēdz uz visiem laikiem.
Konflikts ieguva jaunu pavērsienu brīdī, kad Kaspars ieminējās par sievas kleitu sabojāšanu. Sākotnēji neticēdama dzirdētajam, Olga devās pārbaudīt savu garderobi, kur viņu sagaidīja smags trieciens – iecienītākie tērpi bija nežēlīgi iznīcināti. "Tā ir mana mīļākā kleita…" viņa saka un nespēj valdīt asaras: "Idiots! Galvenais, ka viņš man to nepirka." Emociju pārņemta, Olga kameras priekšā demonstrēja uz pusēm saplēstos tērpus, neslēpjot izmisumu par vīra rīcību, kas viņai šķiet neaptverami zemiska. Šņukstot viņa retoriski vaicāja pati sev, kāpēc joprojām atrodas šajās attiecībās.
Redzot sistemātisko rīcību pret sev dārgām lietām, Olga secināja, ka šis ir lūzuma punkts, pēc kura viņa vairs nevēlas tikt asociēta ar Kambalu dzimtas vārdu. "Tas vēl vairāk un vairāk parāda, ka nu viss. Lai savāc savu uzvārdu, jo man kauns tagad būs nēsāt šo uzvārdu. Vīrietis, pasaulē slavenais, vienkārši var pa kluso... Es saprastu strīda laikā, bet viņš pa kluso aiziet un saplēš manas kleitas? Vot, man kauns nēsāt šo uzvārdu!" Sieviete uzskata, ka vīra izvēle mērķtiecīgi iznīcināt tieši mīļākos apģērbus ir tiešs uzbrukums viņas būtībai. "Vai tā dara vīrietis? A kā var nenolādēt viņu? Tā ir mana sievišķība, tā ir mana būtība!"
Arī meita Lukērija, apskatot postažu, nespēja slēpt šoku, nosaucot redzēto par šausmām. Olga sarunā ar meitu apšaubīja vīra apgalvojumus par mīlestību un centieniem glābt laulību, saredzot tajā tikai slēptu naidu. Viņa arī salīdzināja šo pieredzi ar iepriekšējām attiecībām, uzsverot, ka nekas tamlīdzīgs iepriekš nav piedzīvots. "Kas tas ir? Viņš ir velns, sātans? Kā var tā pa kluso tavā skapī saplēst kleitas? Kaspars Kambala, b*in, Eirolīgas zvaigzne, pa kluso, sievas skapī..." un turpina: "Es esmu viņa sieva, un re, kur jūsu sporta varonis! Viss, ko var!"