Strīdi nerimst, šovs turpinās! Kaspara Kambalas bijusī sieva Džesika, izrādās, jau vairākus gadus atkal ir precēta dāma
Saistībā ar publiski izskanējušo informāciju par sportista, aktiera un šovu zvaigznes Kaspara Kambalas bijušo ģimeni atklājušās jaunas detaļas.
Zināms, ka Kambalas 22 gadus vecais dēls Kristaps Andželo šobrīd atrodas cietumā Īrijā. Džesika jau iepriekš atklāja skaudras nianses par attiecībām ar Kasparu – norādīja, ka sportists ilgstoši nav maksājis uzturlīdzekļus. Pēc Džesikas teiktā, alimentu nemaksāšanas sekas šobrīd ierobežo Kaspara iespējas ieceļot Amerikā.
Kaspars Kambala beidzot par šo situāciju izvēlējies runāt televīzijā – viņš ar sievu Olgu taču piedalās šovā "Slavenības. Bez filtra". Kā jau šovā pienākas, spriedzes netrūkst. Noklausoties ierakstīto videozvanu, kurā dzirdama Kaspara Kambalas un viņa bijušās sievas Džesikas saruna, Olga Kambala neslēpj sašutumu. Savukārt Kaspars atzīst, ka sarunu ierakstījis apzināti, jo, viņaprāt, citādi patiesību pierādīt nav iespējams. Bet Džesikai par notikušo ir savs viedoklis.
Kaspara viedoklis
“Es zinu savu taisnību, zinu, kāds es esmu, es zinu, kā ir bijis. Un tagad viņa te kaut ko skaidrojas,” komentējot šo situāciju, šovā "Slavenības. Bez filtra" savai pašreizējai sievai Olgai sacīja Kaspars. Viņš uzsvēra, ka vienīgais veids, kā atspēkot Džesikas iepriekš intervijās sacīto, bijis publiski parādīt savu versiju. Olga sarunas laikā sprieda, ka Džesikai esot liela ietekme uz Latvijas presi, norādot, ka mediji visur publicē Kaspara un viņa bijušās sievas kopīgās fotogrāfijas. Olgai kā sievietei esot nepatīkami tās redzēt uz žurnālu vākiem. Reaģējot uz šo situāciju, Džesika norāda, ka tikusi filmēta bez viņas piekrišanas, turklāt materiāls izmantots televīzijā bez saskaņošanas. Viņas skatījumā tas esot privātuma pārkāpums. “Viņš mani nofilmēja, un to rādīt šovā ir nelikumīgi,” komentē Džesika.
Olga tikmēr vēlējās saprast, ko īsti Džesika vēlas panākt ar publiskajiem izteikumiem. Kaspars skaidroja, ka videozvana laikā esot jautājis bijušajai sievai arī to, kāpēc savulaik neļāvusi viņam tikties ar abu dēlu. Pēc viņa teiktā, atbilde bijusi, ka Džesika viņam neesot uzticējusies. “Tātad viņa var pieņemt tādus lēmumus? Nevienu reizi, kad man bija paredzētas tikšanās, telefonsarunas… nevienu reizi es nevarēju tikties ar bērniem,” sacīja Kaspars, piebilstot, ka situācija reizēm bijusi tik sarežģīta, ka nācies iesaistīt policiju.
Savukārt Džesika iepriekš publiski paudusi pretēju skatījumu, apgalvojot, ka Kaspars pats neesot izrādījis patiesu interesi par dēla dzīvi. “Viņš nav sūtījis naudu, nav braucis apciemot dēlu un nav uzņēmies tēva pienākumus,” norādījusi Džesika. Viņa sūtījusi Kasparam dēla fotogrāfijas, uzturējusi kontaktu ar Kaspara mammu, kura saņēmusi jaunumus par Andželo, ticis informēts arī Kaspara brālis.
Sarunas laikā Olga mēģināja precizēt detaļas par iespējamu tiesvedību un publiski izskanējušo informāciju, ka Kasparam varētu draudēt cietumsods. Tas saniknoja Kasparu, kurš sievai pārmeta, ka viņa neesot klausījusies pietiekami uzmanīgi. “Tu klausījies, ko viņa runā? Tu arī esi stulba?” eksplodēja Kaspars. “Tu kas… Džesika esi? Tu esi Džesika! Tu neredzi, es tev atskaņoju, kāpēc viņa to dara?!” Olga savukārt atzina, ka šī situācija viņai jau ir līdz kaklam, un jautāja, vai “to sievieti” nevarot kaut kā izslēgt.
Kambalu pāra kāzas pieczvaigžņu viesnīcā "Baltic Beach Hotel"
Džesikas un bērnu dzīve pēc Kaspara aiziešanas
Kaspara bijusī sieva Džesika žurnālam "Kas Jauns" saka, ka dzīve pēc abu attiecību sabrukuma nav bijusi nekāda saldā. Kambala pametis ģimeni un devies uz Rīgu. Regulāru atbalstu bērnu uzturēšanai neesot sniedzis, tāpēc visa atbildība par abu dēlu audzināšanu un finansēm bijusi tikai uz viņas pleciem. Lai izdzīvotu, Džesika pieņēmusi jebkuru darbu. Viņa stāsta, ka kādu laiku strādājusi virs automazgātavas ierīkotā birojā, kur sākusi no pašiem pamatiem veidot savu profesionālo ceļu. Visgrūtāk bijis saglabāt bērniem stabilitātes sajūtu, lai viņi pēc iespējas mazāk izjustu pieaugušo problēmas. Nebija skaidrs, kā dzīvot tālāk. “Es jutos tā, it kā visu būtu darījusi pareizi – biju laba sieva, laba mamma, nedzēru, nelietoju narkotikas, nemeloju. Un tad četrās dienās viss pazuda,” komentē Džesika. Viņa neslēpj, ka tolaik piedzīvojusi gan emocionālu sabrukumu, gan kaunu un pazemojumu. “Mēs bijām tik nabadzīgi, ka reizēm paņēmu ēdienu no darba, lai atnestu mājās un pagatavotu,” saka Džesika. Tomēr laika gaitā viņa spējusi nostāties uz kājām un izveidot karjeru mārketinga jomā. Šobrīd viņa palīdzot citiem cilvēkiem un uzņēmumiem veidot atpazīstamību, reputāciju un biznesa izaugsmi – līdzīgi kā savulaik esot palīdzējusi veidot arī Kaspara Kambalas publisko tēlu karjeras sākumā.
Pārdeva visu, ko varēja
Lai spētu izdzīvot, Džesikai pēc Kaspara aiziešanas nācies pārdot gandrīz visu, kas bijis ģimenes īpašumā. Viņa stāsta, ka rīkojusi izpārdošanas pie mājas, cenšoties iegūt jebkādus līdzekļus ikdienas vajadzībām un pārcelšanās izmaksām. Pārdošanā nonākušas jakas, mēbeles, sadzīves mantas, kā arī riepas no Kaspara atstātā auto "Mercedes-Benz". Nācies pieņemt smagus lēmumus, taču svarīgākais bijis pabarot bērnus. Viņa uzsver, ka emocionāli bijis ļoti grūti šķirties no lietām, kuras gadiem ilgi kopīgi iegādātas. Īpaši spilgti viņa atceras basketbola laukuma aprīkojumu. Ģimenes īpašumā bijuši speciāli izgatavoti NBA izmēra basketbola grozi un laukuma konstrukcijas. “Es pārdevu visu. Pat basketbola laukumu,” saka Džesika. Pēc viņas teiktā, laukuma izbūve izmaksājusi aptuveni 20–30 tūkstošus dolāru, taču beigās to izdevies pārdot vien par pāris tūkstošiem. Šis viņai bijis viens no sāpīgākajiem dzīves periodiem.
Māju atņēma banka
Džesika uzsver, ka pati ģimenes māju nav pārdevusi – īpašumu pārņēmusi banka pēc tam, kad vairs nebijis iespējams segt saistības un uzturēšanas izmaksas. Pēc viņas teiktā, pēc Kaspara aiziešanas viņa palikusi viena ar bērniem un bez līdzekļiem, līdz ar to lielās savrupmājas uzturēšana kļuvusi neiespējama. “Es māju nepārdevu. Banka to paņēma,” precizē Džesika. Viņa uzsver, ka publiski izskanējis maldīgs priekšstats, ka īpašums palicis viņas rīcībā. Pēc Džesikas teiktā, īpašums vēlāk pārdots vien par aptuveni 250 tūkstošiem dolāru, kas bijis ievērojami mazāk, nekā savulaik mājā ieguldīts. Visa iegūtā summa nonākusi bankas rīcībā, nevis ģimenes vajadzībām. Viņa atceras, ka savrupmāja bijusi iespaidīga un plaši zināma apkārtnē. Pēc viņas teiktā, sākumā nācies dzīvot ļoti pieticīgi un vairākkārt mainīt dzīvesvietu, jo ne vienmēr bijis iespējams laikus samaksāt īri. Džesika bērniem centusies radīt sajūtu, ka viss ir kārtībā, pat ja pati tajā laikā dzīvojusi lielā stresā un neziņā par rītdienu.
Ir precējusies jau 5 gadus!
Džesika atklāj arī to, ka ir precējusies – jau piecus gadus. Bet kopā ar pašreizējo vīru ir 17 gadu garumā.
Viņa uzsver, ka attiecībās jūtas laimīga un stabila un tieši šis cilvēks viņai palīdzējis atgūt mieru pēc sarežģītās pagātnes ar Kasparu Kambalu. Vīrs zina visu stāstu par Džesikas pagātni un vairākkārt interesējies par situāciju ar bērna tēvu. Džesikas dzīvesbiedrs nesaprotot, kā Kaspars var mierīgi dzīvot, zinot, ka nav uzņēmies atbildību par ģimeni un viņam visu mūžu būs jāsadzīvo ar savu izvēļu sekām.