“Es nekad nedomāju, ka tas notiks”: Lorenco Lamass pārsteidz ar atklātību par jauno romānu ar Heteri Loklēru
Nesen fanus sajūsmināja negaidīta ziņa no 80. gadu zvaigžņu pasaules — aktieris Lorenco Lamass un aktrise Hetere Loklēra esot iemīlējušies. Abi viens otru pazīst jau vairāk nekā 40 gadus, taču romantiskas attiecības viņu starpā uzplaukušas tikai tagad.
Intervijā “Fox News Digital” seriāla “Renegāts” aktieris, 68 gadus vecais Lamass, atklāti runāja par mīlestības atrašanu ar 64 gadus veco aktrisi — vairāk nekā 40 gadus pēc tam, kad abi pirmo reizi satikās, kopā pozējot uz žurnāla “Playgirl” vāka.
“Īsā atbilde ir — nē,” Lamass sacīja izdevumam, kad viņam jautāja, vai viņš jebkad domājis, ka kaut kas tāds notiks. “Es domāju, esmu izgājis cauri daudziem mēģinājumiem un kļūdām, un viņa ir visapbrīnojamākā sieviete, kādu, manuprāt, jebkad esmu saticis.”
Viņa komentāri izskanējuši dažas dienas pēc tam, kad viņš un Loklēra pirmo reizi publiski parādījās kā pāris 2026. gada “Chiller Theatre Expo” pasākumā Ņūdžersijā 26. aprīlī. Abi tika nofotografēti smaidīgi un satuvinājušies šausmu un zinātniskās fantastikas konventā, turklāt abi bija tērpušies melnos apģērbos.
Kāds seriāla “Melrose Place” zvaigznes draugs 10. aprīlī apstiprināja šīs attiecības, pavēstot, ka abi slavenie aktieri tiekas jau vairākus mēnešus. Tobrīd TMZ arī ziņoja, ka avoti apgalvojuši — pāra pieaugušie bērni no iepriekšējām attiecībām tajā nedēļas nogalē iepazinušies.
Loklērai ir 28 gadus veca meita Ava Sambora no laulības ar bijušo vīru Ričiju Samboru, ar kuru viņa bija precējusies no 1994. līdz 2007. gadam. Iepriekš viņa bija precējusies ar Tomiju Lī no 1986. līdz 1993. gadam, kā arī piecus gadus bija saderinājusies ar Krisu Heiseru, pirms abi izšķīrās 2025. gada maijā.
Lamasam ir seši bērni. Viņam ir 42 gadus vecs dēls Eidžejs un 40 gadus veca meita Šeina no laulības ar nelaiķi Mišelu Smitu, ar kuru viņš bija precējies no 1983. līdz 1985. gadam. Viņa 37 gadus vecā meita Peitone dzimusi attiecībās ar Dafni Ešbruku, ar kuru viņš tikās no 1986. līdz 1988. gadam. Savukārt meitas Aleksandra, 28, Viktorija, 26, un Izabella, 25, viņam ir no laulības ar bijušo sievu Šonu Sendu, ar kuru viņš bija precējies no 1996. līdz 2002. gadam.
Aktieris bijis precējies arī ar Viktoriju Hilbertu no 1981. līdz 1982. gadam, Ketlīnu Kinmontu no 1989. līdz 1993. gadam, Šonu Kreigu no 2011. līdz 2018. gadam un Kennu Skotu no 2023. līdz 2025. gadam.