Pēc neskaitāmiem skaļiem romāniem mīlestību atradušas divas 80. gadu ikonas
Tiek ziņots, ka 80. gadu zvaigznes Lorenco Lamass un Hetere Loklēra ir iemīlējušies.
Lamasa pārstāvis apstiprināja, ka abi ir kopā.
Par Loklēras un Lamasa attiecībām sāka baumot jau kopš brīža, kad TMZ publicēja fotogrāfijas, kurās viņi kopā Lasvegasā svin Jaungada vakaru.
Pagājušā gada maijā Loklēra pārtrauca savas piecus gadus ilgās attiecības un saderināšanos ar Krisu Heiseru. 2021. gadā Loklēra sacīja, ka laulība ar Heiseru viņai “nav tik svarīga”. “Mēs esam kopā, mēs mīlam viens otru un atbalstām viens otru. Un patiesībā tas ir viss, kam ir nozīme,” viņa toreiz sacīja izdevumam.
Loklērai un seriāla “Renegāts” zvaigznei Lamasam ir sena attiecību vēsture.
Seriāla “Melrose Place” aktrise bija precējusies ar grupas “Mötley Crüe” bundzinieku Tomiju Lī no 1986. līdz 1993. gadam, un šis pāris abu karjeru uzplaukuma laikā piesaistīja milzīgu mediju uzmanību. Vēlāk aktrise apprecējās ar Bon Jovi ģitāristu Ričiju Samboru, un pārim piedzima meita, pirms viņi 2007. gadā izšķīrās. Gadu gaitā Loklēra tikusi saistīta arī ar vairākiem citiem pazīstamiem vīriešiem, tostarp bija saderinājusies ar savu “Melrose Place” kolēģi Džeku Vāgneru.
Lamasam savukārt bijusi īpaši notikumiem bagāta attiecību vēsture, tostarp piecas laulības.
Pirmo reizi viņš apprecējās ar Viktoriju Hilbertu 80. gadu sākumā, pēc tam sekoja laulība ar sabiedrisko attiecību speciālisti Mišelu Ketiju Smitu.
Vēlāk viņš 1989. gadā apprecēja aktrisi Ketlīnu Kinmontu, bet pēc šķiršanās 1996. gadā salaulājās ar “Playboy” modeli Šaunu Sandu. Pārim piedzima trīs meitas, pirms viņi 2000. gadu sākumā izšķīrās. 2011. gadā Lamass apprecēja Šaunu Kreigu, taču arī šī laulība vēlāk beidzās ar šķiršanos.