Šova "Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina nonākusi jaunas atkarības gūstā
Vendijai Karalkinai, kuru skatītāji iepazinuši raidījumā "Ģimene burkā", ir jauna sirdslieta. Tomēr viņas vīrs Pāvels par šo hobiju nebūt nepriecājas. Viņa ieskatā ģimenes budžetu lietderīgāk būtu novirzīt praktiskām vajadzībām un steidzamākiem saimnieciskiem darbiem.
Konflikta dzirkstele uzšķīlās brīdī, kad Pāvels nogādāja mājās kārtējo liela izmēra sūtījumu, pat nenojaušot par tā saturu. Izrādījās, ka tajā slēpjas Vendijas slepeni pasūtītie galda piederumi. Kamēr sieva neslēpa prieku, izsaucoties: "Kāds skaistums!”, Pāvels savu īgnumu pauda vien pusčukstus zem deguna. Viņu aizskāra fakts, ka sieva par dārgo hobiju un plānotajiem tēriņiem nebija informējusi iepriekš. Situācija kļuva vēl saspringtāka, kad Vendija atklāja, ka kolekcija drīz tiks papildināta ar zupas traukiem un dažādām servēšanas bļodām. Vīrietis izvēlējās konkrētas summas nemaz nezināt, atzīstot: "Man ir žēl savus nervus, tāpēc es neprasu, cik tie trauki vispār maksā."
Kad Vendija paziņoja par vēlmi iegādāties pilnu pusdienu komplektu, Pāvela pacietības mērs bija pilns, un viņš vien izmeta: "Vēl?" Viņu māca neizpratne par to, kur šo milzīgo trauku lērumu vispār izvietot. Vendijai gan vīzija ir skaidra – viņa sapņo par īpašu bufeti savu dārgumu izrādīšanai. Pāvels turpretī uzskata, ka prioritātēm vajadzētu būt citām: "Varbūt mums vajadzētu no sākuma malku un visu to nopirkt, un izbūvēt kazu māju, pirms pirkt visu šo?"
Reaģējot uz vīra pārmetumiem, Vendija norādīja, ka pati uzņemas atbildību par finansiālo pusi, un katram ir tiesības uz saviem mazajiem vājuma mirkļiem. Viņa neslēpj izbrīnu par to, ka kļuvusi par azartisku porcelāna "mednieci" sludinājumu portālos un tirdziņos, tomēr cer, ka šī nodarbe nepāraugs nekontrolējamā atkarībā.