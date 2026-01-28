VIDEO: šovā "Ģimene burkā" Vendiju Karalkinu pamatīgi "uzvelk" vīra neieinteresētība
Uzsākot jauno šova "Ģimene burkā" sezonu, Karalkini sēžas pie galda, lai kopīgi ģenerētu idejas aktivitātēm, ko turpmāk īstenot. Tomēr cerētā kopdarba vietā izceļas pamatīgs kašķis starp laulātajiem – Vendiju un Pāvelu.
Tā kā Pāvels izrāda pilnīgu intereses trūkumu, Vendija uzņemas iniciatīvu viena, paralēli paužot sarūgtinājumu, ka kopīgie mērķi šķiet svarīgi tikai viņai. Pāvela nostāja ir kategoriska: "Šodien es vēl nedomāšu ne par ko!" Gaisotne virtuvē kļūst nokaitēta brīdī, kad Vendija sāk izteikt ironiskas piezīmes. Neskatoties uz vīra pieaugošo aizkaitinājumu, sieva turpina viņu tirdīt, piedraudot, ka pretējā gadījumā visi pienākumi gulsies tikai uz Pāvela pleciem.
Vīrietis, mēģinot valdīt emocijas, sāk demonstratīvi skaitīt: "Viens, divi, trīs…" Vendiju šāda rīcība mulsina, un viņa secina, ka vīrs vienkārši cenšas izvairīties no jebkādas līdzdalības. Savos komentāros aizkadrā viņa neslēpj kritiku: "Viens, divi, trīs...nu, četri, pieci, seši, un? Ko tālāk? Pāvels nekad nav piedalījies uzdevumu domāšanā. Vienu reizi, man liekas, Kristaps no viņa izspieda kaut kādu uzdevumu, bet tā...man liekas, ka brīžiem ir sajūta, ka viņam vienkārši ir slinkums domāt!"
Strīdā iesaistās pat mazā Viktorija, mudinot tēti ķerties pie rakstīšanas: "Ņem papīru un raksti!" Lai vīru vēl vairāk izprovocētu, Vendija tīšām sarakstā iekļauj punktu, kas viņam ir īpaši nepatīkams. Iepazīstoties ar uzrakstīto, Pāvels sadusmojas vēl vairāk un uzreiz paziņo, ka šādu uzdevumu nekad nepildīs. Pārmetumi par Pāvela pasivitāti un kašķīgumu liek viņam pamest virtuvi. Vendija, vērtējot notikušo, rezumē: "Tā ar vīriešiem ir! Domā pati, un tad, kad izdomā, nav labi. Es neatklāšu šo uzdevumu, jo tas nebūs godīgi pret Pāvelu, kurš arī negribēja, lai es skaļi nolasu šo uzdevumu. Attiecīgi...tas paliks kā noslēpums mūsu burkā." Kaut arī konkrētais uzdevums paliek noslēpumā, aizkadrā izdodas izvilināt apstiprinājumu, ka runa ir par dejošanu. Pāvels ir neapmierināts ar sievas rīcību, jo uzskata to par nodevību – abi iepriekš bija vienojušies, ka šo tēmu kameru priekšā neaiztiks.