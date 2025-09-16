TV
Šodien 19:41
VIDEO: "Ģimene burkā" jaunie dalībnieki Karalkini par ikdienu laukos un to, kāpēc nolēmuši pieteikties šovam
Realitātes šova "Ģimene burkā" dalībnieku pulkam pievienojušies Pāvels un Vendija Karalkini. Pāris sarunā ar attiecību ekspertu Kristapu Ozoliņu atklāj, kāpēc nolēmuši iesaistīties projektā un ko vēlas no tā iegūt.
Pāvels savās vēlmēs ir īss un konkrēts: "Atrast laiku attiecībām!" Tikmēr Vendija papildina vīru: "Es pat neteiktu - atrast laiku attiecībām -, jo mīlestība ir, dzirkstele ir, vēlēšanās ir, bet, piemēram, aizvakar man mugura bija tādā stāvoklī, ka es domāju, ka būs jāsauc ātros. Nākamajā rītā mēs ar Pāvelu stumjam 20 siena ruļļus un es viņam saku: "Paskaties, cik jauka dzīve laukos! Nav jau laika domāt par savām kaitēm.""
Abi atzīst, ka darbi saimniecībā, rūpes par mazo meitiņu un darbs sporta zālē prasa ļoti daudz spēka, un bieži vien nogurums ņem virsroku. Tieši tādēļ viņi nolēmuši projektā skaidrāk definēt, ko viņiem nozīmē romantika, kā arī atrast veidus, kā to atjaunot savās attiecībās.
Realitātes šova "Ģimene burkā" dalībnieku pulkam pievienojušies Pāvels un Vendija Karalkini.