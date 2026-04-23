Gredzens pirkstā! Parādījušās runas par Harija Stailsa un Zojas Kravicas saderināšanos
Zoja Kravica un Harijs Stailss raisījuši runas par saderināšanos - šonedēļ aktrise apciemojusi savu slaveno draugu popzvaigzni Londonā un viņas zeltnesī redzēts spožs gredzens ar briljantu.
Britu dziedātājs Harijs Stailss (32) un amerikāņu aktrise Zoja Kravica (37) pirmo reizi tika romantiski saistīti 2025. gada augustā. Šobrīd abi ir kopā Harija dzimtenē Apvienotajā Karalistē. Otrdien izdevuma “The Sun” rīcībā nonākušas fotogrāfijas, kurās pāris pirmo reizi redzams, publiski skūpstāmies. Zināms, ka Harijs apmeklējis Zoju viesnīcā Londonā, kur viņa šobrīd apmetusies.
Rokmūzikas veterāna Lenija Kravica meitas zeltnesī bija redzams gredzens ar lielu akmeni. Avots izdevumam norādīja: "Harijs un Zoja izskatās tik iemīlējušies – un viņai ir milzīgs briljants uz pirksta. Viņš ir īsts džentlmenis, aizveda viņu līdz gaidošajam auto un tad pieliecās, lai sniegtu skūpstu. Kad viņa devās prom, Harijs viņai māja. Zojai bija milzīgs smaids sejā. Gredzenu viņas pirkstā nevarēja nepamanīt. Tas ir patiešām liels."
Laikraksta publikācijā apgalvots, ka abi Jauno gadu sagaidījuši kopā Barbadosā, kur varbūt izskanējis arī bildinājums.
Baumas par rokas lūgšanu parādījušās īsi pēc tam, kad Harijs atklāja, ka viņam bijusi "īsta, atklāta saruna" ar sevi pašu par to, kur viņš redz sevi pēc pieciem gadiem, tagad, kad trīs no viņa tuvākajiem draugiem jau ir apprecējušies. Slavenais dziedātājs runāja arī par "vientulības" izjūtu, ko līdzi nes slava un to, ka bija paņēmis trīs gadus ilgu pauzi karjerā, lai saprastu, ko patiesībā vēlas no dzīves.Intervijā “Apple Music” pārraidē “The Zane Lowe Show” Harijs atklāja, ka vēlas apprecēties un izveidot ģimeni – jo viņa attiecības ar aktrisi Zoju kļūst arvien stiprākas.
Stailss izskaidroja, kāpēc paņēmis pārtraukumu karjerā pēc tam, kad pabeidza grandiozo “Love On Tour” turneju 2023. gadā, divu gadu laikā nospēlējot 169 koncertus. Viņš teica: "Es pārtraucu visu, lai varētu izlemt, ko vēlos atgriezt atpakaļ. Saprast, kas ir tas, ko es patiešām gribu savā dzīvē? Ja tu visu laiku esi turnejā un dari šīs lietas, nav iespējas izdarīt izvēli. Man bija īsta, atklāta saruna ar sevi par to, kā es vēlos, lai mana dzīve izskatītos pēc pieciem gadiem. Un tad – kā es varu veikt izmaiņas, lai virzītos uz šo mērķi? Es negribu būt tas puisis, kurš paliek viens, bet saka: 'Ak, es tiešām to izdarīju.' Es vēlos justies piepildīts un vēlos būt lieliskās attiecībās ar cilvēkiem. Es vēlos brīnišķīgas draudzības. Es vēlos ģimeni. Es to visu vēlos. Tas ļāva saprast, kādas pārmaiņas man jāveic, lai radītu vietu, kas ļautu šīm lietām notikt. Es nevaru tikai gaidīt, ka tās notiks pašas."
Turpinājumā Harijs runāja par to, cik svarīgi ir veidot nākotni ar "pareizo cilvēku". Dziedātājss kopā ar Zoju Kravicu pirmo reizi roku rokā nofotografēts aizvadītā gada augustā. Mēnesi vēlāk abi redzēti kopā ar Zojas tēvu Leniju Kravicu, kas liecina, ka šīs attiecības kļūst aizvien nopietnākas.
Par milzīgo nozīmi, ko sniedz būšana ar īsto cilvēku, Harijs sacīja: "Viņi palīdz tev neaizmirst to, kāds cilvēks tu vēlies kļūt. Pieņemt trūkumus ir labi, jā, sapratne ir brīnišķīga, bet tu apzinies, ka vēlies būt aizvien labāks.”
Harija jauno dzīves skatījumu ietekmējuši viņa draugi, kas nesen apprecējušies. Šis fakts iedvesmojis viņu sarakstīt dziesmu "American Girls", kas iekļauta Stailsa ceturtā studijas albumā “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”. Viņš teica: "Daudzējādā ziņā tā ir dziesma par vientulību. Es noskatījos, kā trīs man vistuvākie draugi apprecas”.