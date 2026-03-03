No Elvisa un Priscillas līdz Harijam Stailsam un Olīvijai Vaildai: filmas, ko iedvesmojuši īsti slavenību romāni
Kino

No Elvisa un Priscillas līdz Harijam Stailsam un Olīvijai Vaildai: filmas, ko iedvesmojuši īsti slavenību romāni

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Mīlestības stāsti Holivudā bieži vien nepaliek tikai tabloīdu virsrakstos — daļa no tiem agrāk vai vēlāk nonāk arī uz lielā ekrāna.

No Elvisa un Priscillas līdz Harijam Stailsam un O...

Kino industrija jau gadiem iedvesmojas no īstām slavenību attiecībām, reizēm tās atainojot gandrīz dokumentāli, citreiz — brīvi interpretējot vai romantizējot notikumus, kurus publika jau zina no realitātes. No Elvisa Preslija un Priscillas sarežģītās laulības līdz Džonija Keša un Džūnas Kārteres leģendārajai mīlestībai – tie ir stāsti, kas iedvesmojuši jaunās paaudzes romantiskās filmas.

Dažas no šīm filmām balstās autobiogrāfijās un vēsturiskos faktos, citas izmanto tikai reālās dzīves noskaņu vai sabiedrībā apspriestus romānus kā iedvesmu. 

Lūk, dažas no populārākajām ekranizācijām, kuru pamatā ir leģendāri romāni:

Tēmas

ASVMegana MārklaEdijs RedmeinsPrincis ČārlzsPrincis HarijsPrincis ViljamsRīza ViterspūnaPrincese DiānaHarijs StailssMerilina MonroTīna TērnereHoakins FīnikssAnna HatavejaOlīvija VaildaBAFTASofija Kopola

