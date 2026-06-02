Latvijas Nacionālajā operā noslēgušies vērienīgi atjaunošanas darbi
Latvijas Nacionālajā operā noslēgušies ar Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības fonda finansējumu īstenotie energoefektivitātes uzlabošanas un inženiersistēmu atjaunošanas darbi. Papildus Latvijas Nacionālās operas partera stāvā turpinās rūpīga vēsturiskā interjera atjaunošana. Projektu īsteno SIA Pillar Contractor.
“Noslēdzot šo apjomīgo rekonstrukcijas posmu, Latvijas Nacionālā opera un balets ir ieguvusi mūsdienīgas un ilgtspējīgas elektroinstalācijas, apkures, ventilācijas un dzesēšanas, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, kas netika nomainītas iepriekšējās rekonstrukcijas laikā un bija avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī. Rezultātā būtiski uzlabots vēsturiskās ēkas mikroklimats, energoefektivitāte un darba vide. Esam pateicīgi visiem skatītājiem un darbiniekiem par pacietību šajā sarežģītajā darbu īstenošanas laikā, un priecājamies, ka atjaunotā ēka varēs turpināt kalpot gan māksliniekiem, gan publikai daudzus gadu desmitus,” saka Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Sandis Voldiņš.
Darbu apjoms bijis īpaši apjomīgs. Projekta laikā ierīkoti vairāk nekā 40 kilometri elektroinstalāciju, aptuveni četri kilometri apkures cauruļu, trīs kilometri aukstā un karstā ūdens cauruļu, kā arī vairāk nekā kilometrs kanalizācijas cauruļu.
Atjaunotas arī sienu un griestu plaknes un uzstādīti vēsturiskajam interjeram atbilstoši gaismas ķermeņi.
Papildus projektā paredzētajiem darbiem šobrīd joprojām turpinās vēsturiskā interjera atjaunošana ēkas partera stāvā, ar īpašu rūpību pakāpeniski veicot interjera atjaunošanu – tapešu un grīdu flīzējuma uzklāšanu. Šo darbu pilnīga pabeigšana plānota līdz jaunās sezonas sākumam.
Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras mantojumu – valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Latvijas Nacionālās operas vēsturisko ēku, vienlaikus uzlabojot tās energoefektivitāti un nodrošinot ilgtspējīgu darbību nākotnē. Ēkas atjaunošanas laikā īpaša uzmanība pievērsta vēsturiskā autentiskuma saglabāšanai, respektējot oriģinālos materiālus, tehnoloģijas un vēsturiskos būvniecības paņēmienus.
Projekta īstenošana tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.4.i. investīcijas “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās”, kā arī no VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” pašu līdzekļiem.
Latvijas Nacionālās operas ēkas attīstības projekta izmaksas 12 505 202.97 eiro, no tiem: ANM finansējuma 10 330 983.77 eiro; Valsts budžeta finansējums 2 174 219.20 eiro.
