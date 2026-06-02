Ekonomikas ministrija un LIAA paraksta stratēģiskas vienošanās par bezpilota sistēmu un duālā pielietojuma tehnoloģiju attīstību Latvijā
Šodien Rīgā tika sperts nozīmīgs solis Latvijas un Ukrainas tehnoloģiju sadarbības attīstībā – parakstīti vairāki saprašanās memorandi, kas paredz investīciju projektu attīstību bezpilota sistēmu ražošanā, tehnoloģiju pārnesē un modernas duālā pielietojuma tehnoloģiju testēšanas infrastruktūras izveidē Latvijā.
Vienošanās ir rezultāts Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un citu iesaistīto partneru mērķtiecīgam darbam, stiprinot sadarbību ar Ukrainas tehnoloģiju uzņēmumiem un veidojot pamatu investīciju projektiem ar augstu pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībai. Nozīmīgu ieguldījumu šo projektu attīstībā devis ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijas laikā Ukrainā veicināja abu valstu uzņēmumu un institūciju sadarbību, kā arī sekmēja projektu virzību, apliecinot Latvijas valsts ieinteresētību un gatavību atbalstīt to īstenošanu un attīstību.
Memorandus parakstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, LIAA direktore Ieva Jāgere un SIA “Baltic Forces” pārstāvis Vadims Juniks. Atsevišķu memorandu parakstīšanā pievienojās arī Ukrainas uzņēmumu pārstāvji, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Tālis Juhna un Latvijas Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas izpilddirektors Artis Pabriks.
No tirdzniecības misijas līdz investīciju projektiem, ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver:
“Šodienas vienošanās ir spilgts apliecinājums tam, ka nesen manā vadībā īstenotā Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija uz Ukrainu devusi konkrētus un praktiskus rezultātus. Šodien mēs runājam nevis par vienu projektu, bet par vairākiem savstarpēji saistītiem attīstības virzieniem – investīcijām ražošanā, tehnoloģiju pārnesē, pētniecībā, testēšanas infrastruktūrā un starptautiskajā sadarbībā.
Sadarbība ar Ukrainas uzņēmumiem, kuri pēdējos gados uzkrājuši unikālu pieredzi bezpilota sistēmu un duālā pielietojuma tehnoloģiju attīstībā, sniedz Latvijai iespēju ne tikai piesaistīt investīcijas, bet arī pārņemt zināšanas, attīstīt vietējās kompetences un veidot jaunus eksporta spējīgus produktus.
Šie projekti veido pamatu jaunas bezpilota sistēmu un duālā pielietojuma tehnoloģiju attīstības vides izveidei Latvijā. Tas nozīmē jaunas darbavietas, investīcijas, eksporta iespējas un zināšanu pārnesi, kas ir īpaši nozīmīgi Latvijas ekonomikas izaugsmei un ilgtermiņa konkurētspējai.
Parakstītās vienošanās aptver sadarbību dažādos investīciju un tehnoloģiju attīstības projektos Latvijā, paredzot bezpilota sistēmu un to komponenšu izstrādi, ražošanu un integrāciju, tehnoloģiju pārnesi un ražošanas kapacitātes paplašināšanu, kā arī modernas demonstrācijas, testēšanas un inovāciju infrastruktūras izveidi. Kopumā memorandi veido pamatu jaunas bezpilota sistēmu un duālā pielietojuma tehnoloģiju attīstības, testēšanas un ražošanas vides izveidei Latvijā, veicinot investīciju piesaisti, inovāciju attīstību un augstas pievienotās vērtības ražošanu.
LIAA darbs Ukrainā nes rezultātus, LIAA direktore Ieva Jāgere atzīmē:
“LIAA ārējā ekonomiskā pārstāvniecība Ukrainā turpina aktīvi strādāt arī kara apstākļos, un mēs esam gandarīti, ka vairāki projekti, kuru aizsākums meklējams mūsu ikdienas darbā ar Ukrainas partneriem, šodien sasnieguši nākamo attīstības posmu.
Zinātņietilpīgās un duālā pielietojuma tehnoloģijas šobrīd ir viena no straujāk augošajām un stratēģiski nozīmīgākajām nozarēm Eiropā. Latvijai ir visas iespējas kļūt par nozīmīgu inovāciju, testēšanas un ražošanas centru Ziemeļeiropā, īpaši bezpilota un autonomo sistēmu, kā arī citu augsto tehnoloģiju jomās, ko apliecina arī tikko Rīgā notikušais starptautiskais bezpilota tehnoloģiju samits “Drone Summit 2026”.
Šie memorandi apliecina, ka Latvija spēj piesaistīt partnerus ar unikālu tehnoloģisko pieredzi un vienlaikus veidot vidi, kurā satiekas investīcijas, zinātne, uzņēmējdarbība un inovācijas.”
Memorandu parakstīšanā piedalījās arī aizsardzības ministrs Raivis Melnis, kurš būtiski veicinājis Latvijas un Ukrainas sadarbību un palīdzējis veidot pamatu šodien parakstītajiem projektiem. Nozīmīga loma šajā sadarbībā bijusi arī abu valstu ekspertu pieredzes un zināšanu apmaiņai, kas stiprina reģiona drošību un konkurētspēju: “Man ir svarīga Ukrainā pārbaudīto aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju pārnese vietējās industrijas attīstītībai, ka arī mācīšanās no Ukrainas uzņēmumu pieredzes kara apstākļos ciešai sadarbībai ar bruņotajiem spēkiem. Tikpat nozīmīgi stiprināt Latvijas industrijas un inovāciju ekosistēmas sadarbības saiknes ar Ukrainu, kopīgi stiprināt piegāžu ķēdes, kā arī veicināt konkurētspēju un integrāciju Eiropas tirgū”.
“Baltic Forces Hub” kļūs par inovāciju un testēšanas centru un RTU iegūs jaunas iespējas tehnoloģiju attīstībai un testēšanai
Viens no memorandiem paredz izveidot “Baltic Forces Hub” – modernu duālā pielietojuma tehnoloģiju demonstrācijas, testēšanas un inovāciju vidi. Projekta mērķis ir radīt infrastruktūru, kas ļaus reālos apstākļos testēt bezpilota sistēmas, autonomās tehnoloģijas un citus inovatīvus risinājumus, vienlaikus veicinot sadarbību starp uzņēmumiem, pētniecības organizācijām, akadēmisko vidi un starptautiskajiem partneriem. Projekts stiprinās sadarbību starp Latvijas, Ukrainas un citu partnervalstu inovāciju centriem, nodrošinot vidi jaunu tehnoloģiju attīstībai, demonstrēšanai un pilnveidošanai.
“Baltic Forces Hub” ir īpaši nozīmīgs arī Rīgas Tehniskajai universitātei, kas jau šobrīd attīsta vairākus duālā pielietojuma tehnoloģiju risinājumus. Atšķirībā no militārajiem poligoniem, kuru izmantošana ir ierobežota un orientēta uz aizsardzības nozares vajadzībām, jaunā testēšanas vide nodrošinās plašākas iespējas pētniecībai, prototipu izstrādei un tehnoloģiju validācijai. Tā sniegs iespēju studentiem, pētniekiem un uzņēmumiem testēt jaunākos izstrādājumus reālos apstākļos, vienlaikus veidojot tiešu zināšanu apmaiņu ar Ukrainas inženieriem un tehnoloģiju izstrādātājiem, kuri uzkrājuši unikālu praktisko pieredzi un kompetences strauji augošajā bezpilota un duālā pielietojuma tehnoloģiju nozarē.
Jaunā infrastruktūra radīs arī papildu iespējas pētniecības projektu attīstībai un starptautiskas sadarbības veidošanai, stiprinot Latvijas inovāciju vidi un veicinot jaunu tehnoloģiju uzņēmumu veidošanos. Vienlaikus tā palīdzēs noturēt Latvijā jaunos talantus, studentus un pētniekus, nodrošinot iespēju strādāt ar pasaules līmeņa tehnoloģijām un iesaistīties starptautiski nozīmīgos projektos. Šāda vide stiprinās sadarbību starp akadēmisko vidi, industriju un starptautiskajiem partneriem, veicinot jaunu tehnoloģiju attīstību, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu un ilgtermiņā radot pienesumu Latvijas ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai.
Ukrainas tehnoloģiju pārnese veicinās ražošanu Latvijā, uzņēmuma “Baltic Forces” pārstāvis Vadims Juniks norāda:
“Mūsu mērķis ir radīt vidi, kurā zināšanas, pieredze un inovācijas dod impulsu jaunu produktu un ražošanas jaudu izveidei. Ukrainas partneri ir uzkrājuši unikālu praktisko pieredzi, un tās apvienojums ar Latvijas ražošanas iespējām būs nozīmīgs ieguldījums gan Latvijas, gan Ukrainas tehnoloģiskās kompetences un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanā.”
Atsevišķs memorands paredz attīstīt investīciju projektu bezpilota sistēmu izstrādē un ražošanā Latvijā sadarbībā ar Ukrainas uzņēmumu “GLOBAL DYNAMICS”. Uzņēmuma izstrādātās sistēmas jau šobrīd tiek ražotas Ukrainā un Lielbritānijā, savukārt projekta īstenošana Latvijā nodrošinās ražošanas kapacitātes paplašināšanu, tehnoloģiju pārnesi un jaunu kompetenču attīstību vietējā industrijā.
