'Spice Girls" dalībnieces pamana pārmaiņas Melas B dzīvē pēc laulībām
Deviņdesmitajos gados populārās meiteņu grupas “Spice Girls” dziedātāja Mela B atklāj, kāpēc pārējās dalībnieces jūsmo par viņas jauno vīru Roriju Makfī.
Mela B ir atklāti pastāstījusi par savu laulības dzīvi ar Roriju Makfī, atzīstot, ka “Spice Girls” kolēģēm viņš patīk, jo atmodina viņas maigāko un labestīgāko personības pusi.
50 gadus vecā dziedātāja apprecējās ar 37 gadus veco slavenību frizieri 2025. gada jūlijā Svētā Pāvila katedrālē Londonā, pēc saderināšanās 2022. gadā.
Melas B kāzas ar Roriju Makfī
Intervijā žurnālam “Hello!” Mela B stāstīja, ka Rorija laipnība un rūpīgā attieksme viņu mainījusi uz labo pusi. “Pēdējās turnejas laikā visas meitenes teica: ‘Tu esi daudz jaukāka, kad Rorijs ir tev blakus,’” atklāja dziedātāja.
Viņa piebilda, ka Rorijs palīdz saglabāt mieru brīžos, kad emocijas ņem virsroku, un iedvesmo būt iejūtīgākai.
Rorijs pat izveidojis sievai nelielu grāmatiņu ar piezīmēm un fotogrāfijām, ko viņa var pārlasīt brīžos, kad jūtas nedroša.
Mela B atzina, ka Rorijs “atkal ļāvis noticēt, ka pasaulē ir jauki vīrieši”. Turklāt viņš patiesi saprot, kā uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (UDHS) un disleksija ietekmē Melas ikdienu.
Mūzikas ikona turpināja, uzsverot, ka jaunais dzīvesbiedrs ļoti atšķiras no viņas iepriekšējiem vīriem un piebilda, ka viņu attiecības šķiet “patiesas un godīgas”. Lai gan ikdienā abiem patīkot atšķirīgas lietas, pāri vienojot kopīgi mērķi un savstarpēja, dziļa sapratne.
Rorijs Makfī ir dziedātājas trešais vīrs. No 1998. līdz 2000. gadam viņa bija precējusies ar Džimiju Gulzaru, bet no 2007. līdz 2017. gadam ar Stīvenu Belafonti.
Mela B intervijā skāra arī tēmu par “Spice Girls” nākotni, norādot, ka atkalapvienošanās vai “Netflix” dokumentālā filma izdotos tikai tad, ja valdītu godīgums.