FOTO! "Spice Girls" dalībnieces Džerijas Halivelas-Horneres publiski reti redzētā meita ir īsta mammas kopija
Džerijas Halivelas-Horneres vecākā atvase meita Blūbela Madonna izskatās uz mata kā slavenā “Spice Girls” dziedātāja savos ziedu laikos. Šādu novērojumu izteikuši fani un ārvalstu plašsaziņas līdzekļi, redzot 19 gadus veco jaunieti ikdienas gaitās Londonā.
Blūbela Madona Halivela pasaulē nākusi Džerijas Halivelas-Horneres iepriekšējās attiecībās ar britu režisoru un scenāristu Sašu Džervasi, un pēdējo gadu laikā reti redzēta sabiedrībā kopā ar savu slaveno mammu. Blūbela nesen atpazīta Londonas ielās, ejot ikdienas gaitās un sarunājamies pa mobilo tālruni. Meitene bija saģērbusies atbilstoši siltākam laikam, kāds šobrīd ir Londonā.
“Spice Girls” dziedātājas Džerijas Halivelas-Horneres meita Blūbela Madonna
Atšķirībā no mammas, kas pēdējā laikā iecienījusi ģērbties visa baltā, tīne izvēlējusies košākas krāsas. Viņa bija uzvilkusi zilu kleitu ar ziedu rakstu, kuras priekšpusē bija drosmīgs šķēlums līdz augšstilbiem. Džerija “Spice Gilrs” ziedu laikos bija pazīstama ar ekstravagantu apavu izvēlu, savukārt Blūbela parādīja, ka ir ar savu stilu – viņa izvēlējusies zilas “Adidas” kedas, kas piešķīra koptēlam ikdienišķu noskaņu. Jaunietes kastaņbrūnie mati bija saņemti glītā zirgastē. Izskatu papildināja saulesbrilles, smalki riņķīšu auskari un sudraba kaklarota.
Šā gada sākumā Blūbela kopā ar slaveno māti apmeklēja “Burberry” modes nedēļas ziemas apģērbu skati. Džerija Halivela-Hornere ar partneri režisoru Sašu Džervasi izšķīrās pēc sešām randiņu nedēļām. Dziedātāja 2006. gada maijā sagaidīja pasaulē meitu un audzināja viņu kā vientuļā mamma, kurai reizēm palīdzēja viņas draugi.
Džerija parasti sargā savus bērnus – meitu Blūbelu un dēlu Montiju – no sabiedrības uzmanības, taču 2022. gadā viņa sociālajos tīklos dalījās ar meitas izcilajiem panākumiem, saņemot skolas obligāto eksāmenu rezultātus. Blūbela staroja priekā uzņemtajā fotogrāfijā, kam Džerija pievienoja parakstu: "Tik ļoti lepojos ar tevi, Blū! Visos deviņos obligātajos eksāmenos augstākā atzīme. Tu ļoti smagi strādāji. Tu mani iedvesmo. Meiteņu spēks!"
Pagājušajā gadā Džerija ļāva ieskaitītes savā ģimenes dzīvē ar abiem bērniem un vīru, bijušo “Red Bull” F1 vadītāju Kristianu Horneru. Viesojoties podkāstā “Lessons from our Mothers”, ko vada prinča Harija bijusī draudzene Kresida Bonasa, Džerija sacīja: "Es cenšos būt tāda māte, kurai bērns var uzticēt visu, kas notiek. Es domāju, ka 18 un 19 gadi ir izaicinājumu pilni. Tu esi kā 'mazais pieaugušais'. Kad esi mazs bērns un mācies staigāt, tu sper soļus, bet gribi, lai mamma ir blakus. Ar 18–19 gadiem ir līdzīgi – tu gribi brīvību, bet vienlaikus vēlies atskatīties, vai vecāki ir līdzās."
Intervijā žurnālam “Hello!” Džerija atklāja arī to, ka Blūbela savu patēvu Kristianu Horneru sauc par tēti. "Es neko nepiespiedu – ļāvu viņai pašai izvēlēties,” norādīja bijusī “Spice Girls” dalībniece. “Viņa sauc Kristianu par tēti, un tas bija viņas lēmums. Viņiem ir ļoti jaukas attiecības. Protams, Blū tas bija liels pārmaiņu laiks – pēc ilga laika, kad viņai mani nebija ne ar vienu jādala, viņas dzīvē ienāca ne tikai Kristians, bet arī maza pusmāsa [Hornera meita no iepriekšējām attiecībām – Red.], kura ir tik jauka, un arī mazs brālītis.”
“Tas ir daudz jaunai meitenei, bet viņa ir lieliska – gudra, jautra un ar plašu sirdi. Esmu lepna par viņu."