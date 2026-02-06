"Spice Girls" apvienojas! Piekrīt pat Viktorija Bekhema
Deviņdesmitajos gados milzu popularitāti guvusī meiteņu grupa “Spice Girls” atkal kopā! Arī Viktorija Bekhema pievienojas kopīgai dziedāšanai, lai gan 2019. gadā atteicās doties atkalapvienošanās turnejā. Tomēr arī šoreiz viena dalībniece iztrūkst.
Viktorijas Bekhemas ģimenē šobrīd ir smaga attiecību krīze ar vecāko dēlu Bruklinu (26). Taču neraugoties uz personīgās dzīves problēmām, viņa piekritusi nelielai kopā sanākšanai ar bijušajām “Spice Girls” kolēģēm, lai mazliet uzdziedātu. Vēl jo vairāk, šī tikšanās notikusi Viktorijas Londonas mājās. Ēdamistabā pulcējušās dalībnieces, lai atzīmētu 30. gadadienu kopš grupas pirmā albuma iznākšanas un visas kopā nodziedājušas reiz tik populāro skaņdarbu “Viva Forever”.
Sirsnīgajā kopā sanākšanā nepiedalījās Mela B (50), jo viņai ir saspīlētas attiecības ar Džeriju Halivelu-Horneri (53). Turklāt Mela B šobrīd atrodas medusmēnesī Maurīcijā kopā ar savu vīru Roriju Makfī. Tomēr Mela B nesen atzinusi, ka labprāt atkal redzētu grupu kopā, un pat “atzīmējusi ar patīk” kādu komentāru par iespējamu “Spice Girls” atkalapvienošanos, tādējādi uzkurinot fanu cerības.
Kamēr dāmas dziedāja, Viktorijas jaunākais dēls Krūzs (20) spēlēja ģitāru, viņa draudzene Džekija Apostela (29) sēdēja pie galda, bet ģimenes personīgie pavāri vēroja notiekošo no virtuves aiz stikla durvīm.
Bekhemu ģimenei piemītošo humora izjūtu parādīja arī dēls Romeo (23), kurš pie video komentēja: “Izklausās, ka viņas jau kaut ko tādu ir darījušas agrāk.” Savukārt Krūzs pajokoja, ka esot atradis iesildošo grupu pats saviem koncertiem un uzkurināja intrigu, nopietni piebilstot, ka šogad mammas grupai sagaidāms kaut kas aizraujošs - lai sekotāji saglabā modrību.
Viktorija jau kādu laiku dod mājienus, ka varētu piekrist kam kopīgam ar grupu – viņa publicējusi video, kurā dzied vienu no grupas lielākajiem hitiem akustiskā versijā, kā arī atkal satikusies ar Emmu Bantoni viņas 50. dzimšanas dienā. Pagājušajā mēnesī viņa tikās arī ar Melu C (52) un Džeriju.
Arī Deivids Bekhems (50) acīmredzot ir sajutis “Spice Girls” noskaņu – viņš jaunajam video pievienojis sarkanu emocijzīmju sirsniņu, atbalstot sievu. Tas noticis neilgi pēc ziņas, ka dēls Bruklins dzēsis vairākus tetovējumus, kas veltīti vecākiem, tostarp uzrakstu “Tētis” (“Dad”) uz rokas.
Grupas dalībnieces jau kādu laiku ķircina fanus, dodot mājienus, ka tiek plānoti jauni projekti. Aizvadītā gada novembrī Mela C piedalījās raidījumā “Good Morning America”, kur reklamēja savu devīto solo albumu “Sweat”, un viņai pajautāja par iespējamu “Spice Girls” atkalapvienošanos. Sakrustojot pirkstus, viņa sacīja, ka joprojām ir optimistiska, jo 2026. gadā apritēs 30 gadu jubileja kopš meiteņu apvienības debijas albuma.
Viktorija Bekhema grupā „Spice Girls”
Viktorija Bekhema grupā „Spice Girls”.
Viņa atgādināja, ka 2019. gadā grupa devās turnejā un sniedza koncertus lielos stadionos Lielbritānijā, kas bijis neticami emocionāls piedzīvojums. Mela C uzsvēra, ka grupa lepojas ar sasniegto un atzīmēja, ka “Spice Girls” tagad iemīļojusi arī jaunā paaudzes, tāpēc viņa labprāt atkal kāptu uz skatuves kopā ar pārējām meitenēm.
Viņa piebilda, ka dalībnieces apspriež dažādas iespējas, tomēr ir ļoti uzmanīgas, jo vēlas, lai viss būtu pareizi un saskaņoti. Mela C arī atzina, ka vienmēr ilgosies pēc vēl vienas “Spice Girls” atkalapvienošanās – šoreiz ar Viktoriju sastāvā. Par 2019. gada turneju viņa sacīja: “Tā bija visskaistākā pieredze, kādu piedzīvoju, būdama “Spice Girls” dalībniece. Tā kā bija pagājis tik ilgs laiks, mēs visas varējām no sirds novērtēt, cik daudz šī grupa nozīmē bezgala daudziem cilvēkiem. Tā bija tik saviļņojoša pieredze. Pirmo reizi mēs patiesi spējām to izdzīvot un izbaudīt katru mirkli. Tas mani aizkustina, jo es ļoti gribētu to piedzīvot vēlreiz.”
"Spice Girls" atkalapvienošanās koncerts Dublinā pulcē 70 000 skatītāju
Īrijas galvaspilsētā Dublinā piektdien aizvadīts leģendārās meiteņu grupas "Spice Girls" atkalapvienošanās koncerts. Lai gan oriģinālajā grupas sastāvā ir piecas dalībnieces, ...
Savukārt Mela B nesen raisījusi jaunas spekulācijas par grupas vērienīgu atgriešanos. Pēc tam, kad Viktorijas 2001. gada dziesma “Not Such An Innocent Girl” negaidīti pakāpās topu pirmajā vietā, Mela B atzīmēja ar patīk kādu podkāsta fragmentu, kurā izteikts ierosinājums, ka Viktorija varētu novērst uzmanību no ģimenes krīzes, atkal apvienojoties ar “Spice Girls”. Fani šo soli uztvēra kā zīmi, ka kaut kas patiešām tiek plānots.
Mela B nesenajā dziedāšanas reizē nepiedalījās, jo kopā ar jauno vīru bauda medusmēnesi greznā pieczvaigžņu kūrortā Maurīcijā, kur numuriņš par nakti maksā sākot no 500 sterliņu mārciņām. Tikmēr tiek ziņots, ka viņas konflikts ar Džeriju ir izjaucis vairākus iecerētus projektus, tostarp TV seriālu, jaunu turneju un “Netflix” dokumentālo filmu par grupas 30 gadu jubileju.
Nesaskaņas aizsākās 2019. gadā, kad Mela B televīzijā paziņoja, ka viņai bijusi lesbiešu dēka ar kolēģi grupas slavas laikā 90. gados. Džerija šo stāstu noliedza, un konflikts ilgi ietekmēja abu attiecības.
Neraugoties uz to, pārējās dalībnieces turpina uzturēt labas attiecības. Emma Bantone nesen dalījās ar fotogrāfijām no grupas zelta laikiem. Savukārt Viktorija ilgu laiku bija uzsvērusi, ka viņas galvenā prioritāte ir modes karjera un dalība grupā bijis tikai salīdzinoši īss – četru gadu – posms viņas dzīvē. Tomēr arī Viktorija tagad atzinusi, ka ideja par koncertiem Lasvegasā viņai šķiet vilinoša, lai gan dodamies pasaules turnejā viņa sevi vairs neredz.
Pēdējo reizi Viktorija kopā ar grupu uzstājās 2012. gada olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, bet pirms tam viņa piedalījās arī “Spice Girls” 2007.–2008. gada pasaules turnejā.
„Spice Girls” solistes Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā 2012. gadā
“Spice Girls” ir dibināta 1994. gadā, bet slavu sasniedza 1996. gadā ar dziesmu “Wannabe”, kas kļuva par hitu numur viens 37 valstīs. Grupa ieņēma pirmo vietu Lielbritānijas topā deviņas reizes un izdeva divus albumus, kas sasniedza pirmo vietu. Kad Džerija 1998. gadā pameta grupu, viņa uzsāka veiksmīgu solo karjeru un četras reizes ar saviem skaņdarbiem ierindojās singlu tabulas pirmajā vietā.