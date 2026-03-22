VIDEO: dziedātāja Atvara apvienojas ar "Eirovīzijas" leģendu, izpildot “Fly on the Wings of Love”
Latvijas šī gada “Eirovīzijas” pārstāve Atvara pārsteigusi fanus ar īpašu muzikālu sadarbību – viņa sadziedājusies ar Jergenu Olsenu no leģendārā dāņu dueta "The Olsen Brothers”, kopīgi izpildot dziesmu “Fly on the Wings of Love”.
Kā liecina platformā "TikTok" ievietotais video, Atvara un Jergenss izpildīja vienu no visu laiku atpazīstamākajām “Eirovīzijas” dziesmām, kas 2000. gadā atnesa uzvaru Dānijai.
Dziesma “Fly on the Wings of Love” joprojām tiek uzskatīta par vienu no klasiskākajiem “Eirovīzijas” hitiem, un tās izpildījums jaunā interpretācijā raisījis plašu interesi arī jaunākās auditorijas vidū. Kā pausts kādā komentārā: "Tieši tāpēc mēs mīlam Eirovīziju! Šī gada pārstāve no Latvijas dzied kopā ar Dānijas uzvarētāju pirms 26 gadiem. Mūzika un vēsture vieno cilvēkus pāri valstu robežām."
Kā vēstīts, Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas uzvarēja Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) rīkotajā konkursā "Supernova 2026".
Latvija Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja paveiksies, tad arī finālā 16. maijā.
