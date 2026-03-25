Ne visi to zināja: pēc Čaka Norisa nāves atklājas pārsteidzošs fakts par viņa īpašo saikni ar Izraēlu un Netanjahu
Kad pagājušajā nedēļā mūžībā devās leģendārais aktieris Čaks Noriss, cieņas apliecinājumi sāka plūst no citiem 80. gadu asa sižeta filmu veterāniem, tostarp Silvestra Stallones, Arnolda Švarcenegera un Žana Kloda van Dammes. Viens no, iespējams, mazāk gaidītiem viņa cienītājiem bija Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Kā izrādās, tad Noriss bija skaļš Izraēlas atbalstītājs un publiski atbalstīja Benjaminu Netanjahu 2013. un 2015. gada vēlēšanās.
2013. gada priekšvēlēšanu video Čaks Noriss Netanjahu sauca par Izraēlas “īsto skarbo vīru” un teica, ka “Bibi Netanjahu” ir tas, kurš skaļi runājis par Izraēlas drošību pasaules priekšā. Tajā pašā video viņš uzsvēra, ka par Netanjahu jābalso, jo “spēcīgs premjerministrs nozīmē spēcīgu Izraēlu”.
Savukārt 2015. gada video viņš atkal aicināja atbalstīt Netanjahu, sakot, ka Izraēla ir “apbrīnojama valsts” un ka ir svarīgi saglabāt līderi, kuram ir drosme un redzējums stāties pretī “ļaunajiem spēkiem”, kas apdraud ne tikai Izraēlu, bet arī Savienotās Valstis.
Taču viņa saikne ar šo valsti aizsākās jau 80. gadu filmās pēc tam, kad viņš noslēdza līgumu ar diviem Izraēlas producentiem, kuri palīdzēja uzsākt Norisa karjeru laikā, kad kulmināciju piedzīvoja Stallones “Rembo” trakums.
Noslēdzot līgumu ar Menahēmu Golanu un Joramu Globusu no izteikti komerciālās un dinamiskās “Cannon Pictures”, Noriss Izraēlā uzņēma trīs filmas, tostarp “Delta Force” kopā ar Lī Mārvinu.
Globuss, kurš vēlāk kļuva par MGM prezidentu, atcerējās, kāpēc jau agrīni nolēma parakstīt līgumu ar Norisu laikā, kad duets veidoja viņa populāro “Missing in Action” franšīzi. Viņš stāstīja, ka 80. gadu sākumā, pēc vienas filmas ar “Orion”, viņiem radusies pārliecība, ka Noriss ir aktieris, ar kuru vērts strādāt. Tobrīd strauji uzplauka videokasešu tirgus, tāpēc notika tikšanās ar Norisu, viņa biznesa menedžeri un aģentu, un tika noslēgts ekskluzīvs līgums uz septiņiem gadiem.
Globuss atcerējās, ka ekrāna nežēlīgais, ar ieročiem bruņotais cīnītājs dzīvē patiesībā bijis ļoti maigs cilvēks. “Viņš bija brīnišķīgs cilvēks, brīnišķīga personība, un man ir ļoti, ļoti žēl, ka viņš ir miris,” sacīja 82 gadus vecais producents. Viņš atminējās braucienus ar Norisu uz Kannām un Izraēlu. “Viņš bija jautrs cilvēks, un, lai cik skarbs viņš būtu uz ekrāna… viņš bija asprātīgs. Ļoti, ļoti sirsnīgs cilvēks.”
Vairāku cīņas veidu melnās jostas ieguvējs un kādreizējais karatē pasaules čempions Noriss pēc dienesta armijā trenēja Holivudas slavenības, bet septiņdesmitajos gados pēc sava drauga, Austrumu cīņu leģendas Brūsa Lī uzaicinājuma pats kļuva par aktieri, filmējoties viņa režisētajā, producētajā 1972. gada filmā “The Way of the Dragon”, kur pats Lī atveidoja galveno lomu. Šī filma kļuva par Honkongas visu laiku ienesīgāko filmu, līdz to nākamajā gadā pārspēja “Enter the Dragon”, pēc kuras pabeigšanas Lī pēkšņi nomira 32 gadu vecumā.
Čaks Noriss turpināja filmēties Holivudā, viņa 1978. gada filma “Good Guys Wear Black” kļuva par hitu, bet viņam pašam ļāva uzsākt sekmīgu kino un televīzijas aktiera karjeru. Daudziem viņš ir pazīstams ar galveno lomu CBS seriālā “Walker, Texas Ranger”, kura 9 sezonas ilga no 1993. līdz 2001. gadam. Kaut gan pēdējos 20 gados Noriss vairs aktīvi nefilmējās, tomēr viņš redzams 2024. gada filmā “Agent Recon” un 2026. gadā tapušajā “Zombie Plane”.
Čaks Noriss nomira 2026. gada 19. martā 86 gadu vecumā. Par viņa nāvi 20. martā publiski paziņoja ģimene viņa oficiālajā "Instagram" kontā.