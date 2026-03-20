Aizsaulē devies Austrumu cīņu leģenda un interneta mēmju varonis Čaks Noriss
20. martā aizsaulē devies leģendārais Austrumu cīņu speciālists un aktieris Čaks Noriss. Iepriekšējā dienā tika ziņots, ka viņš nokļuvis slimnīcā pēc medicīniska rakstura “ārkārtas situācijas” ASV Havaju salās, kur viņš 2015. gadā nopirka māju.
10. martā viņš nosvinēja savu 86. dzimšanas dienu, savā “Instagram” kontā publicējot video, kas liecina, ka viņš joprojām ir lieliskā fiziskā kondīcijā.
“Esmu pateicīgs par vēl vienu gadu, labu veselību un iespēju joprojām darīt to, ko mīlu. Paldies visiem par to, ka esat labākie fani pasaulē. Jūsu atbalsts gadu gaitā man ir nozīmējis vairāk nekā jūs jebkad varat iedomāties. Lai Dievs jūs svētī,” rakstīja Noriss.
Vairāku cīņas veidu melnās jostas ieguvējs un kādreizējais karatē pasaules čempions Noriss pēc dienesta armijā trenēja Holivudas slavenības, bet septiņdesmitajos gados pēc sava drauga, Austrumu cīņu leģendas Brūsa Lī uzaicinājuma pats kļuva par aktieri, filmējoties viņa režisētajā, producētajā 1972. gada filmā “The Way of the Dragon”, kur pats Lī atveidoja galveno lomu. Šī filma kļuva par Honkongas visu laiku ienesīgāko filmu, līdz to nākamajā gadā pārspēja “Enter the Dragon”, pēc kuras pabeigšanas Lī pēkšņi nomira 32 gadu vecumā.
Čaks Noriss turpināja filmēties Holivudā, viņa 1978. gada filma “Good Guys Wear Black” kļuva par hitu, bet viņam pašam ļāva uzsākt sekmīgu kino un televīzijas aktiera karjeru. Daudziem viņš ir pazīstams ar galveno lomu CBS seriālā “Walker, Texas Ranger”, kura 9 sezonas ilga no 1993. līdz 2001. gadam. Kaut gan pēdējos 20 gados Noriss vairs aktīvi nefilmējās, tomēr viņš redzams 2024. gada filmā “Agent Recon” un 2026. gadā tapušajā “Zombie Plane”.
Jāpiebilst, ka jau vairāk nekā 20 gadus Čaks Noriss ir pastāvīgu interneta mēmju varonis, kaut gan līdz absurdam novestie joki par Norisa vīrišķību, spēku un citām pārdabiskajām spējām cirkulējuši arī krietni agrāk. Pats Noriss paziņojis, ka daži no tiem viņu uzjautrina, bet par savu iecienītāko “faktu par Čaku Norisu” uzskata to, ka viņa seju plānojuši pievienot četriem ASV prezidentiem Rašmora kalnā, bet granīts neesot pietiekami ciets viņa bārdai.
Te var noskatīties paša Čaka Norisa reakciju, lasot "faktus" par sevi:
Vēl daži no neskaitāmajiem “faktiem” par Čaku Norisu:
“Reiz kobra iekoda Čaka Norisa kājā. Pēc 5 dienu mokām kobra nomira.
Čaks Noris izgudroja žirafi, iesitot zirgam pa žokli no apakšas.
Bils Geitss nespēj gulēt pa naktīm, jo baidās, ka Čaka Norisa datoram uzkārsies “Windows”.
Ja tu atskaņosi “Led Zeppelin” dziesmu “Stairway to Heaven” atpakaļgaitā, tu dzirdēsi, kā Čaks Noriss piekauj tavu māsu.
Kad Čaks Noriss paskatās spogulī, spogulis automātiski sašķīst, jo pat spogulim pietiek prāta nenostāties starp Čaku Norisu un Čaku Norisu.
Kad Dievs teica “Lai top gaisma”, Čaks Noriss teica: “Pasaki “lūdzu””.
Nekādas evolūcijas nav bijis. Ir tikai dzīvnieku saraksts, kuriem Čaks Noriss ir atļāvis dzīvot.
Čaks Noriss spēj dalīt ar nulli.
Ja tev ir 5 dolāri un Čakam Norisam ir 5 dolāri, tad Čakam Norisam ir vairāk naudas nekā tev.
Čaks Noriss nelasa grāmatas. Viņš tikai paskatās uz tām, un grāmatas pašas viņam visu izstāsta."