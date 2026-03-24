Čaka Norisa joku autors atklāj, kas notika, kad viņš satika pašu leģendu
Viens no Čaka Norisa slaveno joku jeb mēmju radītājiem pastāstījis par tikšanos ar populāro aktieri un cīņas mākslas meistaru, kas notikusi pirms daudziem gadiem. Noriss tolaik jau bijis labi informēts par šī vīrieša radīto joku vietni tīmeklī.
Vīrietis, kurš radīja leģendāros Čaka Norisa jokus, atklājis, ka, satiekot pašu Norisu, viņam radusies savāda, pat nedaudz biedējoša atskārsme.
Īans Spektors bija cilvēks, kurš radīja “Čaka Norisa faktus” — mēmju fenomenu, kur tika izdomāti asprātīgi “fakti” par aktieri un cīņas mākslas meistaru. Ideja radusies, iedvesmojoties no līdzīga projekta par aktieri Vinu Dīzelu. Pēc Čaka Norisa parādīšanās filmā “Dodgeball”, kas bija iznākusi uz ekrāniem tikai dažus mēnešu iepriekš, šie joki ātri iemantoja milzīgu popularitāti. Asprātīgo joku krājumos atrodami tādi kā: Čaks Noriss nožņaudza cilvēku ar bezvadu internetu; Ja uz Titānika būtu bijis Čaks Noriss, tad aisbergs būtu nogrimis pirmais; Čaks Noriss var uztaisīt omleti arī no Kinderolām.
“Čaka Norisa fakti” kļuva par milzīgu hitu, un Īana mājaslapu katru mēnesi apmeklēja miljoniem cilvēku. Beigu beigās ziņa par šo vietni sasniedza arī pašu Čaku, un pēc telefonsarunas ar viņa sievu Džīnu O’Kelliju Īanu Spektoru uzaicināja satikt leģendu personīgi.
2023. gadā sarunā ar “ESPN" Īans atzina, ka pirms tikšanās ar aktieri, ļoti nervozējis. Viņš satraucies par to, kāda būs paša reakcija redzot leģendu, un ko Čaks teiks par viņa veidoto joku lapu. Tikšanās notikusi viesnīcas numurā Konektikutā, ASV. Īans, kurš atzina, ka reizēm cieš no sociālās trauksmes, atcerējās, ka, ienākot telpā, redzējis Čaku šēžam uz dīvāna, pēc kā aktieris pastiepis roku, lai sasveicinātos.
Īans pastāstīja, ka tobrīd 64 gadus vecais Čaks izskatījies jaunāks par saviem gadiem, tomēr vienlaikus arī ļoti tāls no tā cilvēka, kurš savulaik uz ekrāniem cīnījās ar Brūsu Lī.
Spektors sacīja: “Viņš labi apzinājās, kas viņš ir. Viņš nebija tik garš, kā varētu domāt. Taču stāja bija tāda, ka viņš bez grūtībām varētu nogalināt jebkuru citu telpā.”
Īans stāstīja, ka viņš, Čaks un Džīna pavadījuši kopā aptuveni stundu pieklājīgā sarunā. Viņš arī pamanījis, ka Čaks ar sievu uz mazā dīvāna sēdējuši, cieši piekļāvušies. Kopumā Īanam radies iespaids, ka Čaku viņa vietne drīzāk uzjautrinājusi, nevis kaitinājusi, un viņš priecājies atkal būt uzmanības centrā.
Īana stāsts par tikšanos ar Čaku pirmo reizi publiski izskanēja vairākus gadus pirms aktiera došanās mūžībā. Aizvadītajā nedēļā aktieris Havaju salās steidzami nogādāts slimnīcā pēc pēkšņas veselības krīzes. Paziņojumā Čaka ģimene apstiprināja viņa nāvi un lūdza ievērot privātumu šajā laikā. Čaka mazmeita Grēta Norisa viņu pieminēja savā “Instagram” lapā. Atsaucoties uz slavenajiem jokiem, viņa rakstīja: “Jūs visi pazināt Čaku Norisu kā vīru, kurš divas reizes aizskaitīja līdz bezgalībai, kā vīru, kuram iekoda kobra — un nomira kobra.” Viņa piebilda: “Papā ir viens no īpašākajiem cilvēkiem manā dzīvē, un es vienmēr būšu pateicīga un lepna, ka esmu viņa mazmeita. Papā, es tevi ļoti mīlu — paldies par visu. Pasaule patiešām ir zaudējusi leģendu, bet es — savu vectēvu.”