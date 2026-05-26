Balcers pirms izšķirošās spēles pret Ungāriju: ja nospēlēsim savā līmenī 60 minūtes, mums ir labas iespējas
Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētāji ļoti labi apzinās, kāda ir situācija turnīra tabulā un cik svarīga ir spēle pret Ungāriju, pirms pasaules čempionāta grupu turnīra noslēdzošā mača sacīja Latvijas valstsvienības kapteinis Rūdolfs Balcers.
Latvijas valstsvienība pasaules čempionāta grupu turnīrā Šveicē sešās spēlēs tikusi pie trim uzvarām un ir tuvu ceturtdaļfināla sasniegšanai. Lai to paveiktu, pēdējā mačā otrdien pret Ungāriju nepieciešami punkti.
"Ar noskaņojumu viss ir labi komandā, esam labā tonusā, bet galvenais ir saprast, ka būs vēl viens nopietns pretinieks," pirms otrdienas spēles teica Balcers. "Jāatdod visi spēki, un es domāju, ka mēs esam pietiekami gudri, lai to apzinātos."
Latvijas izlases kapteinis atminējās, ka pret Ungārijas izlasi ir spēlēts diezgan sen, bet tas, ko varēja atzīmēt par pretinieku, ka komandā ir lieli spēlētāji un gaidāma fiziska spēle. "Uzbrukumā arī viņi māk spēlēt, vārtus prot gūt, tā, ka būs nopietns pretinieks," norādīja Balcers. "Jāaizmirst visas iepriekšējās spēles un nopietni jāgatavojas šim mačam."
Turnīra labākais vārtu guvējs arī atzīmēja, ka šajā turnīrā jūtas ļoti labi un ir izveidojusies lieliska saspēle ar maiņas partneriem Denisu Smirnovu un Sandi Vilmani. "Man patīk ar viņiem spēlēt, mums labi iet un cerēsim, ka tā arī turpināsim," teica sešus vārtus turnīrā guvušais uzbrucējs.
Balcers arī atzīmēja, ka čempionāta turpinājumā ir jāspēlē sava spēle un nevar domāt, ka būs vieglāk nekā līdz šim. "Kopš zaudējuma Austrijai mums muguras ir pret sienu un nav kur atkāpties," pastāstīja Balcers. "Galvenais nākamajā mačā ir nospēlēt sava līmenī visas 60 minūtes, jo mums turnīra gaitā ir bijuši brīži, kad palaižamies. Ja to noņemam, tad mums ir labas iespējas katrā spēlē."
Ja grupas noslēdzošajā spēlē pret Ungārijas valstsvienību latviešu hokejisti tiks pie punktiem, tad Latvijas izlase ierindosies A grupas trešajā vai ceturtajā pozīcijā un ceturtdien ceturtdaļfināla maču aizvadīs pret kādu no B grupas pirmajām divām vienībām Fribūrā.
Pusfināla mači un cīņas par medaļām norisināsies Cīrihē. Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā.
