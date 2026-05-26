Kulberga valdība uz starta līnijas: šodien kļūs zināms ministru sastāvs
"Apvienotā saraksta" (AS) politiķis Andris Kulbergs, kuram Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks sava Ministru kabineta sastāvu.
Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju.
Jau ziņots, ka Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot AS, Nacionālā apvienība (NA), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Jaunā vienotība" (JV).
No Kulberga pārstāvētā AS finanšu ministrs būs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju varētu vadīt Edgars Tavars, liecina neoficiālā informācija.
Iepriekš parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās, kas kalpo kā pamats turpmākajām sarunām par darbiem.
No "Jaunās vienotības" (JV) jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiek virzīts pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru tiek virzīts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.
Plānots, ka AS politiķi Kulberga valdībā vadītu Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kuras pašlaik vada redzami JV politiķi.
Nacionālā apvienība (NA) vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombravu, Nauri Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksone virzīta izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombravas pārraudzībā būs Iekšlietu ministrija, Puntuļa - Kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amata kandidāts ir Vitenbergs.
Plānots, ka no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis. Tāpat amatu saglabās esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).