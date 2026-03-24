Atklāta visu laiku sirdi plosošākā filma - un tā pārliecinoši apsteidz visas pārējās
Ārvalstu kino cienītāju aptaujā nosaukta visu laiku skumjākā filma, un daudziem rezultāts var izrādīties pārsteigums.
Kā liecina kanāla “Great Romance” veiktā aptauja, kurā skatītājiem lūdza nosaukt filmas ar visemocionālākajiem un asaras raisošākajiem mirkļiem, pirmajā vietā ierindojās Valentīndienas klasika “Titāniks”, apsteidzot tādus iemīļotus stāstus kā “Kasablanka” un “Vējiem līdzi”.
1997. gada filma “Titāniks” ir romantiska drāma, kas apvieno mīlas stāstu ar reālu vēsturisku katastrofu. Tā stāsta par diviem jauniešiem — Džeku (Leonardo Dikaprio) un Rouzu (Keita Vinsleta) —, kuri nāk no pilnīgi atšķirīgām pasaulēm, bet satiekas uz kuģa “Titāniks” tā pirmajā reisā. Drīz vien viņu mīlas stāsts pārvēršas cīņā par izdzīvošanu, kurā jāpieņem smagi lēmumi.
Epizodes no filmas „Titāniks”
Keita Vinsleta un Leonardo di Kaprio filmā „Titāniks” (1997).
Divas piektdaļas kino skatītāju — iespaidīgi 41 procents aptaujas dalībnieku — atzina, ka filmas laikā viņiem acīs sariesās asaras.
Otrajā vietā ierindojās “Piezīmju grāmatiņa” ar Raienu Goslingu un Reičelu Makadamsu galvenajās lomās — piektā daļa jeb 20 procenti skatītāju to nosauca par filmu, kas liek raudāt. Savukārt vairāk nekā viens no desmit skatītājiem norādīja, ka 1990. gada hits “Spoks” ar Patriku Sveiziju un Demiju Mūru galvenajās lomās viņiem licis ķerties pie salvetēm vairāk nekā jebkura cita filma.
Tikmēr Holivudas klasikas “Vējiem līdzi” un “Klasabanka” ieguva attiecīgi tikai 10 un 9 procentus, apsteidzot arī mūsdienu klasiku “Tāda ir mīlestība”, kurai arī bija 9 procenti.
Pārējā sarakstā bija arī tādas filmas kā “Jaukā sieviete” (8 procenti), “Notinghila” (6 procenti), “Netīrās dejas” (6 procenti) un “PS. Es mīlu tevi” (6 procenti).
Pētījums arī atklāja, ka sievietēm iespēja apraudāties filmas laikā ir divreiz lielāka nekā vīriešiem — tā liecina aptauja, kurā piedalījās 2000 kino fanu.
“Great Romance” mārketinga direktore Keita Gartlande sacīja: “Ir patiešām žēl, ka jau tik ilgu laiku nav bijis daudz izcilu skumjo filmu — lielisks mīlas stāsts ir brīnišķīga lieta, kas paliek atmiņā uz visu mūžu. Nav nekāds pārsteigums, ka “Titāniks” ieņem pirmo vietu — tikpat nepārsteidzoši šķiet arī tas, ka kino fani acīmredzami mīl klasisku stāstu stāstīšanu.”
Kā atklājuši eksperti, raudāšana pie filmām ir laba lieta – tas palīdzēt mums apstrādāt emocijas, un pēc tam pat iespējams justies labāk, jo izdalās endorfīni un mīlestības hormons oksitocīns. Turklāt tas veicina arī “cilvēcisko saikni”, jo pēc sirdi plosošas filmas noskatīšanās kopā ar kādu cilvēku var rasties dziļāka tuvība.