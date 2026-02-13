Kadrs no filmas.
Kino
Šodien 06:06
Vai tiešām "Titāniku"? Ko cilvēki patiesībā skatās Valentīndienā
Ja runājam par kino, tad Valentīndienā cilvēki ierasti izvēlas pazīstamas filmas, kurās nav riska vilties — sākot no klasiskā “Titānika” līdz iecienītajai “Piezīmju grāmatiņai”. Taču vai cilvēki tiešām dod priekšroku tieši šīm filmām?
Apkopojot ieteikumus, kas atkārtojas dažādos forumos, komentāru sadaļās un “ko skatīties?” diskusijās, iezīmējas pavisam interesanta aina: līdzās lielajām melodrāmām cilvēki bieži iesaka arī vieglas romantiskās komēdijas, sirsnīgus stāstus un filmas, kur romantika nav salda pasaka, bet drīzāk reālistisks skatījums uz attiecībām.
Rezultātā Valentīndienas filmu izvēle izrādās daudz plašāka nekā ierastie “klasikas” nosaukumi.