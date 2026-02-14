Pēc šī tu “Titāniku” skatīsies citādi: 10 mazzināmi fakti par Valentīndienas klasiku
Filma "Titāniks" (1997) jau vairāk nekā divas desmitgades ir viena no populārākajām Valentīndienas filmām – aizkustinošs mīlas stāsts starp Džeku un Rouzu joprojām aizrauj skatītājus visā pasaulē. Taču aiz ikoniskajām frāzēm, slavenajām ainām un asarām finālā slēpjas vēl viens “Titānika” slānis – aizkulišu stāsti, negaidītas detaļas un aktieru pieredzes, par kurām ikdienā runā daudz retāk.
Filmas "Titāniks" sākas uz greznākā tā laika pasažieru kuģa, kur Rouza (atveido Keita Vinsleta)– augstākās sabiedrības meitene, iesprostota pienākumos un saderināšanās spiedienā – jūtas kā zelta būrī. Savukārt Džeks (atveido Leonardo Dikaprio) ir brīvs, spontāns un “no citas pasaules”: nabadzīgs mākslinieks, kurš uz kuģa nonāk nejaušības dēļ. Tieši šī satikšanās un viņu krasā atšķirība kļūst par dzirksti, kas aizdedzina vienu no kino slavenākajiem romantiskajiem stāstiem.
Epizodes no filmas „Titāniks”
Keita Vinsleta un Leonardo di Kaprio filmā „Titāniks” (1997).
No sīkām, gandrīz neticamām detaļām līdz stāstiem, kas maina skatījumu uz jau labi zināmām ainām — lūk, mazāk zināmi fakti par “Titāniku”, kas ļauj šo filmu ieraudzīt no pavisam cita rakursa.