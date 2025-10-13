Čaks Noriss 85 gadu vecumā uzkāpj vulkānā
Amerikāņu spraiga sižeta filmu leģenda Čaks Noriss 85 gadu vecumā uzkāpis Lasena smailē - aktīvā vulkānā Ziemeļkalifornijā.
Šis 3187 metrus augstais vulkāns ir viens no iespaidīgākajiem Kaskādes kalnu grēdā, un kāpiens līdz tā galotnei ir izaicinājums pat pieredzējušiem pārgājienu cienītājiem. Noriss sociālajos tīklos dalījās ar sajūtām, sakot, ka viņam bija prieks atkal uzkāpt Lasena smailē, lai gan skumji bijis redzēt 2021. gada ugunsgrēka atstātās rētas.
Seriāla "Volkers, Teksasas reindžers" un citu daudzu jo daudzu arī latviešu skatītāju iemīļotu filmu zvaigzne piebilda, ka šī vieta viņam ir īpaša, jo sieva šajā apkaimē uzaugusi, un viņš vienmēr būs pateicīgs, ka viņa parādījusi šīs dabas bagātības. Takas garums ir aptuveni piecas jūdzes jeb astoņi kilometri ar vairāk nekā sešsimt metru vertikālo kāpumu, un ceļotājiem jārēķinās ar sniega segas paliekām pat vasaras vidū, intensīvu sauli un mainīgiem laikapstākļiem. Norisa kāpiens ir apliecinājums tam, ka piedzīvojumi nav tikai jaunības privilēģija – ar gribasspēku un izturību virsotnes ir sasniedzamas jebkurā vecumā.
Savos vairāk nekā 80 gados Čaks Noriss ne tikai kāpj vulkānos – viņš joprojām filmējas, lai gan, protams, ne tik ražīgi kā karjeras spožākajos gados. Pērn klajā nāca zinātniskās fantastikas spraiga sižeta grāvējs "Agent Recon" – Čakam tā bija pirmā filmēšanās pēc 12 gadu pauzes, kopš "Neiznīcināmie 2". Bet šogad skatītājiem tiks nodota austrāliešu komēdija "Zombie Plane", kurā Čaks atveido pats sevi.