Stundām ilgā sēdē divu protestu pavadībā Bauskas dome apstiprina iecerētās izmaiņas skolu tīklā
Divu protestu pavadībā un vairāku stundu garā sēdē Bauskas novada dome ceturtdien apstiprināja iecerētās izmaiņas skolu tīklā.
Bauskas novadā sešās skolās - Misas, Īslīces, Codes un Bauskas pilsētas pamatskolas 7.-9. klašu grupā un Pilsrundāles un Skaistkalnes vidusskolas 10.-12. klašu grupā - izglītojamo skaits neatbilst noteiktajiem rādītājiem un prognozes neuzrāda pozitīvu dinamiku.
Lai arī sākotnēji lēmumprojekti paredzēja šo skolu reorganizāciju, domes sēdē pieņemts lēmums visām skolām noteikt vienotu monitoringa periodu līdz 2026. gada 31. decembrim. Ja monitoringa rezultāti rādīs, ka netiek izpildīti Ministru kabineta noteiktie izglītojamo skaita kritēriji vai netiek prognozēta pozitīva skolēnu skaita dinamika, tiks sākta to pakāpeniska reorganizācija no 2027. gada 1. septembra.
Pašvaldība uzsver, ka 2026./2027. mācību gadā visas iestādes turpinās darbu ierastajā režīmā.
"Vecākiem jāatceras, ka izvēle pieteikt bērnu konkrētai skolai ir būtisks vēstījums par kopienas atbalstu un faktiski kā balsojums skolas turpmākai pastāvēšanai," mudina pašvaldībā.
Debatēs par skolu nākotni deputāti atzina, ka šis ir viens no smagākajiem lēmumiem. Vienlaikus tika raidīti pārmetumi gan izpildvarai par kavēšanos ar izglītības iestāžu reformu, gan Izglītības un zinātnes ministrijai, kas tikai nesen noteikusi klašu grupas nepieciešamo skolēnu skaitu.
Domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks (NA) sēdē prognozēja, ka lēmumu par izmaiņām skolu tīklā, ņemot vērā plānotā monitoringa datus, dome varētu pieņemt nākamā gada februārī.
Paralēli domes sēdei pie domes ēkas notika divi piketi pret izmaiņām.
Tāpat pašvaldībā maijā saņemti trīs kolektīvie iesniegumi, kuros iedzīvotāji aicina saglabāt vidējās izglītības posmu Skaistkalnes vidusskolā un Pilsrundāles vidusskolā. Kopumā šos iesniegumus parakstījuši vairāk nekā 1400 cilvēku, kuru paraksti atbilst likuma prasībām - parakstītāji ir Latvijas pilsoņi, sasnieguši 16 gadu vecumu un deklarēti Bauskas novadā vai tiem pieder īpašums novada teritorijā. Visi trīs iesniegumi atbilst likuma kritērijiem, un katrā no tiem ir pietiekams parakstu skaits, lai pašvaldībai tie būtu jāizskata.
Lai nodrošinātu "caurspīdīgu un kvalitatīvu darbu", domes sēdē nolemts izveidot kolektīvā iesnieguma izskatīšanas komisiju.
Jau ziņots, ka Bauskas novadā skolu tīklu bija plānots reformēt no aiznākamā mācību gada. Reorganizācija paredzēja, ka Skaistkalnes un Pilsrundāles vidusskolas triju gadu laikā pārveidos par pamatskolām, neuzņemot skolēnus 10. klasē. Savukārt Codes, Misas un Īslīces pamatskolām bija plānots samazināt izglītības pakāpi un tās pārveidot par sākumskolām. Bauskas pilsētas pamatskolu bija plānots pievienot Bauskas 2. vidusskolai.