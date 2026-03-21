"Nav pagājušas pat 40 dienas" - mūziķis Miks Dukurs pirmo reizi komentē līgavas Kalendy vēršanos pret viņa bijušo sievu Lauru
Nesen Latvijas sociālo tīklu vidē izcēlās skaļš konflikts starp dziedātāja Mika Dukura līgavu, digitālā satura veidotāju Kalendy (īstajā vārdā Endija Kalniņa) un viņa bijušo sievu Lauru Dukuri. Kalendy publiskā video ierakstā nāca klajā ar virkni ļoti personisku un skandalozu apgalvojumu, kas vērsti pret Lauru. Beidzot izteicies arī pats Miks Dukurs.
"Ja tu esi pārliecināta, ka es esmu tāda narkomāne, kā tu esi rakstījusi Aldim Gobzemam, tad man ir jautājums – cik reizes pati esi meklējusi Cēsīs "balto kafiju"? Vai tu pati vispār zini un atceries, kas ir bijis tavā laulībā, un, vai tu atceries, cik reizes tu esi krāpusi savu bērnu tēvu. Vai šo informāciju tu esi iesūtījusi Aldim Gobzemam? Vai tu vispār zini, no kā ir tava meita? Mikam ir informācija, ka Melānija nav viņa meita," savā video atklāja Kalendy.
Jāpiemin, ka Dukura ģimenei šis nav bijis viegls laiks, 14. februārī mūžībā devās Mika māsa Paula Dukure. Emocionālā ierakstā saviem "Instagram" sekotājiem Miks raksta:
"Īss, sirsnīgs brīdis no skaistās @varves_muiza ar dziesmu, kuru esmu veltījis savam lielākajam atbalstam! Sevišķi jau pēdējā laikā! Manai topošajai sievai @kalendy_ Garos palagos neizplūdīšu, viegli nav, bet mēs turpinam! Kopā! Ar gaismu, ar mīlestību un paldies arī jums, kuri atbalsta un ir par šīm vērtībām. Par savu pieredzi Endija dalīsies pati, jo ilgāk tas nedrīkst turpināties.
Vēl.. es neuzskatu, ka mans pienākums būtu sniegt komentārus cilvēkiem, kuri dzīvē rīkojas bez jebkādas morāles. Nevienu vārdā nesaukšu... tikai vēlos vērst uzmanību, ka nav pagājušas pat 40 dienas kopš mana ģimene piedzīvoja drausmīgu traģēdiju. Paldies. Turpinam darīt to ko mīlam."