Lielbāržu ekipāža pēc piektās vietas Lielbritānijā veselības problēmu dēļ neturpina posmu
Latvijas motosportisti Daniels un Bruno Lielbārži svētdien Lielbritānijā pasaules motokrosa čempionāta ekipāžām ceturtā posma pirmajā braucienā izcīnīja piekto vietu, bet otrajā braucienā nestartēja, jo B. Lielbārdis aizdomu par apendiksa iekaisumu dēļ devās uz pārbaudēm slimnīcā.
Sestdien latvieši kvalifikācijā bija ceturtie savā grupā, bet svētdien pirmajā braucienā izcīnīja piekto vietu. Otrajā braucienā Latvijas ekipāža nepiedalījās.
"Diemžēl Apvienotās Karalistes "Grand Prix" mums ir beidzies," ekipāža ziņo savā "Facebook" lapā.
Tiek ziņots, ka pēdējās trīs dienas B. Lielbārdis jutās slikti un svētdien viņa veselības stāvoklis pasliktinājās.
"Mēs varējām doties uz startu un aizvadīt labu sacīksti, taču pēc finiša Bruno cieta lielas sāpes," teikts brāļu Lielbāržu paziņojumā.
"Trases ārsti viņu apskatīja, pastāv iespēja, ka viņam ir problēmas ar apendicītu, un Bruno nekavējoties bija jādodas uz pārbaudēm slimnīcā."
Ekipāža lūdz šobrīd komandu netraucēt un respektēt sportistu privātumu, kā arī sola informēt par jaunumiem.
Par posma uzvarētāju kļuva beļģis Marvins Vanlušens ar kantētāju nīderlandieti Benu van den Bogārtu, kuri pēc otrās vietas pirmajā braucienā uzvarēja otrajā braucienā, sakrājot 47 punktus.
Otrie ar 45 punktiem bija pirmā brauciena uzvarētāji briti Brets Vilkinsons un Džo Milards, bet trešo vietu ar 42 punktiem izcīnīja francūži Kilians un Evans Prunjē.
Lielbārži ar 16 punktiem ieņēma 11. vietu.
Kopvērtējumā līderi ar 195 punktiem ir Prunjē, 183 punkti ir Vanlušena ekipāžai, bet trešie ar 147 punktiem ir brits Dans Fodens un vācietis Noā Veinmanis.
Lielbārži ar 93 punktiem ir devītie.
Martā D. Lielbārdim tika veikta rokas operācija, taču tas nebija šķērslis, lai startētu sezonas pirmajos trīs posmos.
Šosezon kalendārā ir 13 posmi, un devītais no tiem notiks jūlija beigās Madonā.
Pērn Daniels un Bruno Lielbārži kopvērtējumā ieņēma ceturto vietu, bet savā pirmajā pilnajā sezonā kļuva par vicečempioniem.