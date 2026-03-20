FOTO: Velsas princis un princese iepriecina karaliskās ģimenes fanus ar jaunu portretu
Pēc tradīcijas pārtraukšanas, ko viņi aizsāka pagājušajā gadā Francijas valsts vizītes laikā, Velsas princis Viljams un princese Ketrīna ceturtdien patīkami pārsteidza karaliskās ģimenes fanus ar jaunu portretu.
Fotogrāfiju pirms trešdien notikušā Nigērijas valsts banketa Vindzorā uzņēma jaunā britu-nigēriešu fotogrāfe Kristiana Ebinezera. Pāris pozēja blakus viens otram, kamerā smaidot ar starojošiem smaidiem.
Katrīna tika iemūžināta kuplā, zaļā “Andrew Gn” vakarkleitā, kas, šķiet, bija atsauce uz Nigērijas karogu, kā arī ar karaļa Čārlza III Karaliskās ģimenes ordeni un GCVO lenti un zvaigzni. Šis vakars princesei iezīmēja pirmo diadēmas parādīšanos šajā gadā. Šim notikumam Katrīna izvēlējās savu iecienīto, mirdzošo galvas rotu —“ Lover’s Knot” tiāru — kā arī auskarus, kas agrāk piederēja nelaiķei karalienei Elizabetei. Tikmēr Viljams izskatījās eleganti, tērpies baltās kaklasaites vakartērpā un savā Vindzoras frakā.
Kristiana atzina, ka iespēja fotografēt nākamo karali un viņa sievu bijis “patiess gods”. Paziņojumā, ar kuru dalījās Kensingtonas pils, jaunā fotogrāfe sacīja: “Tas bija patiess gods sadarboties, veidojot šo darbu. Apvienojot mūsu kopīgo radošumu ar klasiskā portreta un dabas elementiem, komanda strādāja nevainojami, lai iemūžinātu šo brīdi pirms Nigērijas valsts banketa — esmu patiesi pazemīga un pateicīga, redzot, cik skaisti tas viss kopā izdevās.”
“Mirdzošie vakari ir kļuvuši par viņas raksturīgo skatuvi — nevis tāpēc, ka viņa meklētu uzmanību, bet tāpēc, ka viņa saprot, kas tie patiesībā ir: diplomātiskas šaha partijas, kur katrs žests veido tiltus starp valstīm,” karaliskās ģimenes autors Roberts Džobsons iepriekš sacīja par Katrīnu. “Viņa izmanto maigo varu ar satriecošu efektivitāti. Pavērojiet, kā viņa strādā telpā. Viņa atceras vārdus. Atsauc atmiņā iepriekšējās sarunas. Uzdod jautājumus, kas parāda patiesu interesi, nevis tikai pieklājības pienākumu. Ārvalstu augstmaņi aiziet apburti, pārsteigti un patiesi sajūtot saikni ar Lielbritāniju caur viņu. Tas nav nejauši. Tā ir aprēķināta izcilība, kas maskēta kā dabisks siltums — spēcīgākā kombinācija diplomātiskajās attiecībās. Viņa ir pilnveidojusi to, kas daudziem pirms viņas neizdevās: apvienot majestātiskumu ar pieejamību, tradīciju ar mūsdienīgumu, pienākumu ar cilvēcību.”
“Tas ir smalks līdzsvars, ar kuru vēstures gaitā nav tikuši galā neskaitāmi karaliskās ģimenes pārstāvji — ja esi pārāk formāls, tu kļūsti attāls, ja pārāk ikdienišķs, tu mazini Kroņa nozīmi. Keita šo šķietami neiespējamo vidusceļu iemieso tā, it kā būtu tam dzimusi. Taču tā nav. Tas to padara vēl ievērojamāku,” piebilda Roberts. “Viņa ne tikai pārstāv monarhiju; viņa iemieso tās attīstību. Viņa ir Kroņa dārgakmens.”
Trešdienas rītā pāri vispirms sagaidīja Velsas princis Vijams un princese Ketrīna, bet pēc tam viņi kopā ar karali Čārlzu un karalieni Kamillu pievienojās braucienam karietēs un svinīgajai ceremonijai. Vizītes spilgtākais notikums bija valsts bankets, kas notika iespaidīgajā Svētā Džordža zālē Vindzoras pilī.
