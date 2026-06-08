Pirmie 60 jaunieši uzsākuši vasaras darbu Valmieras novada pašvaldības iestādēs
Sākoties vasaras brīvlaikam, Valmieras novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās aktīvi norit Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums.
Šī programma sniedz iespēju jauniešiem lietderīgi pavadīt vasaras mēnešus, gūstot pirmo praktisko darba pieredzi, attīstot prasmes un iepazīstot dažādas profesijas tepat savā novadā.
Valmieras novada pašvaldībā šovasar kopumā bija izsludinātas 150 vakances skolēniem. Interese par piedāvātajām darba iespējām šogad bija ļoti augsta. Lai gan pieteikšanās vakancēm NVA vietnē ir atvērta līdz pat 15. augustam, visas vakances tika pilnībā aizpildītas jau maija sākumā, sākoties reģistrācijai. Pirmā jauniešu grupa – 60 skolēni – darba gaitas novada iestādēs uzsāka jau 1. jūnijā, savukārt pārējie jaunieši strādās jūlijā un augustā.
Šovasar jaunieši tiks nodarbināti 67 pašvaldības struktūrvienībās: Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē, Valmieras muzejā, Valmieras Integrētajā bibliotēkā, Valmieras Kultūras centrā, Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda”, Valmieras dienesta viesnīcā “Auseklis”, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, jauniešu centros, kultūras centros, bibliotēkās un apvienību pārvaldēs visā novada teritorijā.
Jauniešu ikdienas pienākumi ir daudzveidīgi un sniedz reālu ieskatu iestāžu darbībā. Skolēni tiek nodarbināti tādos amatos kā palīgstrādnieks, pedagoga palīgs, dārznieks, bibliotekāra palīgs, kultūras darba speciālista asistents, jaunatnes darbinieka palīgs, apkopējs, arhivāra palīgs, sporta pasākumu organizatora palīgs, lietveža palīgs u.c.
Viena no programmas dalībniecēm ir Valmieras Viestura vidusskolas 11. klases skolniece Ivita Grīnvalde, kura vasaras darbu uzsākusi Valmieras Integrētajā bibliotēkā. Ivita šo profesiju mazliet iepazina jau šī gada Ēnu dienā. Viņa izvēlējās tieši bibliotēku, jo vēlas savu nākotnes karjeru saistīt ar šo nozari. Tagad viņa te iepazīst un apgūst klientu apkalpošanu, grāmatu izvietošanu, jauno grāmatu saraksta veidošanu u.c.
Strenču pamatskolā jau trešo gadu nodarbinātības programmā darbojas Eduards Palejs, kurš ir uzticams palīgs skolas saimniekam dažādos remontdarbos. Eduards atzīst, ka dalība vasaras nodarbinātības pasākumā viņam ir lieliska iespēja apgūt jaunas, praktiskas prasmes, savukārt nopelnīto atalgojumu viņš mērķtiecīgi ieguldīs savu sapņu un ieceru īstenošanā. Skolas direktore Dace Gaigala jauno palīgu slavē, uzsverot, ka Eduards ir ārkārtīgi atbildīgs, motivēts jaunietis un patiešām lielisks atbalsts skolas komandai.
Tikmēr pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” “Bitīšu” grupiņā strādā Marta Marena. Bērni ir priecīgi par jauno auklīti, un ikdiena grupiņā aizrit pozitīvā gaisotnē.
Paldies jauniešiem par lielo atsaucību un vēlmi iesaistīties pašvaldības iestāžu ikdienas darbos! Tāpat liels paldies iestāžu darba vadītājiem, kuri šovasar uzņem skolēnus, palīdz viņiem iejusties kolektīvā un ļauj apgūt pirmās praktiskās iemaņas! Lai visiem droša, vērtīga un izdevusies darba vasara!