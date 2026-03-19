FOTO: no smalkām uzkodām līdz izsmalcinātam desertam - ieskats karaļa Čārlza greznajā banketā Nigērijas prezidentam

Vindzoras pilī aizvadīts svinīgs bankets par godu Nigērijas prezidentam
Trešdien Vindzoras pilī valdīja īpaša greznība — pirmo reizi 37 gadu laikā Apvienotajā Karalistē valsts vizītē tika uzņemts Rietumāfrikas valsts līderis.
Karalis Čārlzs un karaliene Kamilla Vindzorā uzņēma Nigērijas prezidentu Bolu Ahmedu Tinubu un pirmo lēdiju Oluremi Tinubu. Diena sākās ar oficiālu sagaidīšanu, braucienu karietēs cauri Vindzorai un Godasardzi svinīgajai uzņemšanai.
Trešdienas rītā pāri vispirms sagaidīja Velsas princis Vijams un princese Ketrīna, bet pēc tam viņi kopā ar karali Čārlzu un karalieni Kamillu pievienojās braucienam karietēs un svinīgajai ceremonijai. Vizītes spilgtākais notikums, visticamāk, bija valsts bankets, kas vakar vakarā notika iespaidīgajā Svētā Džordža zālē Vindzoras pilī.
Pirms vakariņām viesiem tika piedāvātas uzkodas, lai musulmaņu viesi, kuri saulrietā nevarēja ieturēt iftāru — gavēņa pārtraukšanas maltīti —, varētu nedaudz iestiprināties. Viesi baudīja izsmalcinātu trīs kārtu maltīti. Uzkodā tika pasniegta tartalete ar mīksti vārītu paipalu olu, kresēm, kale kāpostiem un bazilika sabajonu.
Pamatēdienā viesiem tika pasniegta zivs, nevis tradicionālais gaļas ēdiens. Vakariņu galvenais ēdiens bija akmeņplekstes fileja ar omāra putām spinātu ietinumā, baltvīna sviesta mērce, brokoļi ar Holandes mērci, zirņu un cūku pupu frikasē, kā arī Džersijas jaunie kartupeļi.
Desertā tika pasniegts saldēts upeņu suflē ar sarkano augļu mērci. Banketā viesi varēja baudīt arī bezalkoholisku kokteili, ko iedvesmojis klasisks nigēriešu dzēriens, pēc vakariņām pasniegtu kokteili — klasiskā nigēriešu dzēriena Chapman interpretāciju —, kā arī vīnu.
Bankets bija ne tikai diplomātisks, bet arī vizuāli ļoti iespaidīgs notikums. Zāles noformējumā tika izmantoti ziedi no karaliskajiem dārziem, un pēc pasākuma neizmantotie ziedi tika ziedoti labdarībai. Vakara gaitā uzrunas teica gan karalis Čārlzs, gan prezidents Tinubu, uzsverot abu valstu attiecības, Nigērijas diasporas nozīmi Apvienotajā Karalistē, kā arī sadarbību ekonomikā, kultūrā un izglītībā.