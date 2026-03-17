Demija Mūra “Oskaros” piesaista uzmanību ar neparastu kleitas izvēli
Visas sarkanā paklāja kleitas ir domātas, lai piesaistītu uzmanību. Taču Demijas Mūras melni zaļā “Gucci” kleita šīgada “Oskaru” ceremonijā, kuras spalvas no korsetes sniedzās teju līdz zodam, pēc modes industrijas pārstāvju teiktā, iespējams, bija iecerēta kā cita veida uzmanības novēršana.
Mūra ceremonijā mirdzēja “Gucci” kleitā, kas radīja teju pāvam līdzīgu efektu. Tēlu papildināja lakoniskas, taču mirdzošas briljantu aproces un gredzens ar 4,13 karātu smagu smaragda slīpējuma dimantu, piešķirot tieši tik daudz spožuma, cik nepieciešams, nepārslogojot kopējo ansambli.
Izteiksmīgā, dramatiskā kakla līnija ne tikai izskatījās iespaidīgi — tā arī nosedza Mūras atslēgas kaulus, kā arī daļu no plecu kauliem, kas fanus bija šokējuši viņas parādīšanās laikā 1. martā notikušajā Aktieru balvu ceremonijā.
“Šķiet, ka Demija cenšas izvairīties no vēl lielākas uzmanības pievēršanas,” par Mūras mirdzošo, nāras siluetā veidoto kleitu sacīja kāda Ņujorkā bāzēta slavenību stiliste, pieļaujot, ka šāds gājiens varētu būt apzināts. “Greznās spalvas lielāko uzmanību pievērš viņas sejai un caururbjošajam skatienam, vienlaikus nosedzot lielāko daļu ķermeņa augšdaļas un paslēpjot atslēgas kaulus,” piebilda stiliste.
Tas bija izteikts kontrasts ar brīdi, kad filmas “Substance” zvaigzne uz Aktieru balvu sarkanā paklāja parādījās ļoti slaida, skulpturālā “Schiaparelli” kleitā, kas īpaši izcēla viņas asos plecus un rokas — un internetā raisīja lielas fanu bažas.
Stiliste Amanda Sondersa, kura strādājusi ar Gvinetu Paltrovu un Roziju Peresu, norādīja: ""Gucci" kleita nosedza lielāku daļu viņas ķermeņa.”
Norādot, ka “Oskaru” kleita bija “ļoti iespaidīgs modes mirklis”, Sondersa piebilda: “Manuprāt, tas bija lielisks krāsas, tekstūras un dimensijas izmantojums… tā joprojām izcēla viņas augumu, parādot, cik ļoti smalka viņa ir.”
Sondersa arī uzsvēra, ka vaļēji izlaisti mati Mūras tēlu padarīja maigāku, salīdzinot ar stingri atpakaļ savākto frizūru Aktieru balvu ceremonijā.
Kāds A līmeņa stilists iepriekš atzina, ka cilvēki, kuri ģērbj zvaigznes, šobrīd nonākuši neveiklā situācijā, jo pat ļoti kalsnas aktrises lieto nelielas devas svara samazināšanas medikamentu, piemēram, “Ozempic”. Stilisti vēlas, lai viņu klienti izskatītos pēc iespējas labāk, taču vienlaikus arī — lai tie būtu veseli. Turklāt viņi baidās, ka dažas slavenības pašas neredz, cik sāpīgi tievas ir kļuvušas.
