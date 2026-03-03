FOTO: Demijas Mūras jaunais izskats satricina internetu - kas noticis ar slaveno aktrisi?
Holivudas aktrise Demija Mūra izraisīja lielu ažiotāžu, parādoties uz ASV Ekrāna aktieru ģildes-Amerikas Televīzijas un radio mākslinieku federācijas (SAG-AFTRA) sarkanā paklāja — taču diemžēl ne to iemeslu dēļ, kādus viņa, iespējams, būtu vēlējusies.
Filmas “Substance” zvaigzne 1. marta pasākumā ieradās melnā, bez lencītēm darinātā kleitā no “Schiaparelli” 2026. gada augstās modes kolekcijas.
Kleitas aizmugurē bija iespaidīgs, gaisīgs balta tilla apjoms, kas bija noklāts ar baltiem un melniem punktiņiem. Šis bezlencīšu tērps atsedza viņas auguma līniju, atklājot krūškurvja augšdaļu, kā arī plecus, rokas un muguru. Daudzi fani bija pārsteigti, cik trausla Mūra izskatījās uz sarkanā paklāja, un daudzi pieļāva, ka viņa varētu būt viena no slavenībām, kurām, lietojot populāro svara samazināšanas medikamentu, parādījusies tā dēvētā “Ozempic seja” jeb sejas izmaiņas strauja svara zuduma dēļ.
Video, kurā Mūra elegantā kleitā dodas pa sarkano paklāju, tika izplatīts internetā, un aktrisi daļa publikas asi izsmēja, pieņemot, ka viņa lieto slavenību vidū tik iecienīto “Ozempic”.
“Vai Demiju Mūru arī ir aizstājis klons, vai arī viņa (varbūt) ir uz "Ozempic?"” platformā “X” rakstīja kāds lietotājs, pievienojot klipu no apbalvošanas ceremonijas. “Ak, vēl viena, kas pārspīlē ar "Ozempic",” komentēja cits. Kāds jokojot piebilda, ka tills esot bijis triks, lai paslēptu svara zudumu: “Vai viņai (no "Ozempic") pazuda dibens? Tāpēc pie tā pielīmēts tas absurdais mākonis?” lietotājs izteicās nievājoši.
Tikai dažas dienas iepriekš citā augsta līmeņa pasākumā cilvēki internetā jau apsprieda Mūras krasās vizuālās pārmaiņas.
Februārī Demija Mūra “Instagram” parādīja faniem savu jauno izskatu, gatavojoties apmeklēt Gucci modes skati Milānas modes nedēļas laikā. Holivudas zvaigzne bija izvēlējusies jaunu frizūru. Līdz ar jauno matu sakārtojumu Mūra bija tērpusies pilnībā melnā ādas komplektā, ko papildināja ar atbilstošu somiņu un platu, tumšu briļļu pāri.
Klipu, ko Mūra ielika, pārpublicēja arī platformā “X”, un daudzi bija šokēti, cik atšķirīgi izskatās viņas seja un augums. Daudzi uzskatīja, ka tā nav plastisko operāciju lieta, bet gan medikamentu ietekme.