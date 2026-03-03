Ar krāšņu programmu un virtuoziem viesmāksliniekiem Liepājā atklāts Zvaigžņu festivāls
Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” atklāts 34. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls, kurā Gunta Kuzmas vadībā uzstājās Liepājas Simfoniskais orķestris ar solistēm Anelīni van Vauvi un Juki Hirano. Līdz 14. martam gaidāmi spilgti notikumi, tostarp japāņu džeza fenomens Hiromi un noslēguma koncerts ar Kristianu Lindbergu un Rolandu Pentinenu.
Svētdien, 1. martā, Liepājas Simfoniskais orķestris Gunta Kuzmas vadībā ar krāšņu simfoniskās mūzikas koncertu Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” atklāja 34. Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu. Vakara īpašās viešņas bija beļģu klarnetiste Anelīne van Vauve un japāņu vijolniece Juki Hirano.
Koncerta programmā skanēja Kārļa Marijas fon Vēbera uvertīra “Burvju strēlnieks” un Žana Sibēliusa simfoniskā poēma “Tuonelas gulbis”.
Anelīnes van Vauves burvīgais solo valdzināja klausītājus Kārļa Marijas fon Vēbera Pirmajā klarnetes koncertā – skaņdarbā, kurā romantisms pulsē ar teatrālu intensitāti, kā dialogā starp divām pasaulēm – poētisku sapņainumu un nervozu urbānismu.
Koncerta kulminācija bija viens no romantiskā laikmeta visvairāk interpretētajiem meistardarbiem – Žana Sibēliusa Vijolkoncerts, kur klausītājus ceļojumā pa ziemeļniecisko skaņu pasauli meistarīgi veda virtuozā japāņu vijolniece Juki Hirano.
Koncertu tiešraidē translēja Latvijas Radio 3 “Klasika”.
Viens no nozīmīgākajiem klasiskās mūzikas notikumiem Latvijā – 34. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls, kas ik gadu pulcē izcilus māksliniekus no Latvijas un ārvalstīm, Liepājā norisināsies vēl līdz 14. martam.
Viens no spilgtākajiem notikumiem šajā zvaigžņu festivālā neapšaubāmi būs pasaulslavenās japāņu džeza pianistes Hiromi uzstāšanās jau šo sestdien, 7. martā. Japāņu džeza fenomens Hiromi – pianiste un komponiste – pirmo reizi uz vienas skatuves apvienosies ar Liepājas Simfonisko orķestri diriģenta Gunta Kuzmas vadībā, lai radītu muzikālu sprādzienu, kurā džeza brīvība satiksies ar simfoniskās varenības spēku.
8. martā Zvaigžņu festivālā ar dziļi personisku un garīgi piesātinātu programmu atgriezīsies viens no spožākajiem Latvijas pianistiem Reinis Zariņš. Koncertā skanēs Riharda Dubras 2025. gadā ar Lielo mūzikas balvu kategorijā “Gada jaundarbs” godalgotais klaviercikls “Krustaceļa vīzijas. Gaisma”.
13. martā festivālā uzstāsies viens no desmit izcilākajiem ansambļiem, ko Polijas Kultūras ministrija izvēlējusies pārstāvēt valsti 2025./26. gada koncertsezonā. Poļu mūziķi – čellists Bartošs Koziaks un pianists Kšištofs Kšonžeks piedāvās klausītājiem izsmalcinātu programmu, kur poļu romantisma sirds satiekas ar Parīzes šarmu un elegantās muzikālās burvības pavedieniem.
Savukārt Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla noslēguma koncerts 14. martā būs krāšņs un emocionāli piesātināts fināls, kurā Liepājas Simfoniskais orķestris uzstāsies ar spilgtākajām Ziemeļeiropas mūzikas zvaigznēm – diriģentu Kristianu Lindbergu un pianistu Rolandu Pentinenu. Šo meistaru kopdarbā ar liriskām tēmām, dramatiskām kulminācijām un smalku dialogu starp solistu un orķestri izskanēs romantisma laikmeta dārgakmens – Roberta Šūmaņa klavierkoncerts, bet koncertu noslēgs dāņu komponista Karla Nīlsena ekspresīvā un dramatiskā Piektā simfonija.
34. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla programmu var skatīt Liepājas Simfoniskā orķestra mājaslapā: www.lso.lv.