Anna Sedokova pirms tiesas par Jāņa Timmas mantas sadali: "Domāju par savām dzīves problēmām un to, kā tās atrisināt"
2. martā Maskavā notiks tiesas sēde lietā par Annas Sedokovas bijušā vīra, basketbolista Jāņa Timmas, īpašumu.
Jāņa ģimene uzskata, ka Anna Sedokova piesavinājusies bijušā vīra īpašumu, tādējādi atstājot bez mantojuma daļas Timmas dēlu no pirmās laulības ar Sanu Ošu.
Dziedātāja gaidāmo tiesas procesu nekomentē un visādi cenšas distancēties no nepatīkamās tēmas. Savā personīgajā blogā viņa spriež par dzīves netaisnību. Nesen Anna pastāstīja kādas meitenes stāstu, ar kuru kopā gulēja vienā klīnikā.
"Es atnācu pie ārstes. Vienkārša pārbaude. Klīnika specializējas sieviešu veselībā. Iepriekšējās analīzes uzrādīja zemu dzelzs līmeni. Ārste piedāvāja uzreiz pielikt pie sistēmas. Es piekritu. Ieeju palātā — blakus gultā guļ meitene.
Man pieliek sistēmu. Es guļu, domās pārcilāju savas problēmas, domāju, kā tās atrisināt. Atskan zvans. Meitene paceļ telefonu un saka, ka operācija noritējusi veiksmīgi — olvadi izņemti, tātad tāds bijis likteņa lēmums, ka vīrs jau ir atbraucis viņai pakaļ un gaida pie ieejas. Pēc tam viņa klusējot savāca mantas un izgāja. Medmāsa maigi viņu apskāva. Un man ļoti gribējās izdarīt to pašu," atzina 43 gadus vecā izpildītāja.
Sedokova juta līdzi meitenei un atzina, ka kārtējo reizi sapratusi: viņas pašas problēmas uz citu grūtību fona nemaz nešķiet tik briesmīgas.
"Un tā es guļu ar savu zemo dzelzs līmeni un domāju par to, ka mājās mani gaida dēls, ka meitas mani mīl, ka Dievs ir bijis man žēlīgs, dāvājot mātes laimi, ka reizēm līdzās var būt cilvēks, kurš piedzīvo vēl smagāku pārbaudījumu...
Es iztēlojos, cik daudz spēka šim jaunajam pārim būs vajadzīgs, lai piedzīvotu to laimi, ko Dievs man devis gluži vienkārši. Es to ļoti novērtēju. Un par neko nesūdzos. No sirds novēlu šim pārim visu pašu skaistāko, novēlu saglabāt vienam otru. Un ticēt. Noteikti ticēt! Ka viss būs labi. Tiksim cauri," rezumēja slavenība.
Atgādināsim, ka pēc Jāņa nāves viņa vecāki burtiski vērsās pret Annu, uzskatot viņu par vainīgu tajā, ka viņu dēls nonāca pilnīgā izmisumā un gāja bojā. Timmas ģimenes pusi pārstāv advokāte Margarita Gavrilova. Viņa atklāti pauž savu nepatiku pret mākslinieci.
"Dārgie draugi, pirmā tiesas sēde lietā "Timma pret Sedokovu" notiks 2026. gada 2. martā plkst. 14.30, 40. zālē, Maskavas Horošiovskas rajona tiesā. Tas ir sākums, process oficiāli ir uzsākts!
Lūk, tā izskatās tas pats "strupceļš", par kuru man rakstīja komentāros. Viss notiek savu gaitu. Mierīgi, secīgi un likuma ietvaros! Anna Vladimirovna, paslēpju laiks beidzas. Turpmāk viss notiks tiesas zālē, nevis storijos. Jūsu likmes, dāmas un kungi! Vai atraitne ieradīsies tiesā?" savā personīgajā blogā sprieda Gavrilova.