Mūžībā devusies Daugavpils slimnīcas pediatre Antoņina Malkina
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” kolektīvs sēro par pediatres Antoņinas Malkinas aiziešanu mūžībā. Kolēģu atmiņā viņa paliks kā zinoša speciāliste un sirdsgudrs cilvēks. Pacientu un viņu ģimeņu atmiņās – kā ārste ar lielu sirdi, kurai rūpēja katrs bērns.
Daktere Antoņina Malkina daudzus gadus ar lielu atbildības sajūtu un nesavtīgu uzticību savam aicinājumam strādāja Daugavpilī, veltot savu profesionālo dzīvi bērnu veselībai. Viņa ir ārstējusi un atbalstījusi vairākas pilsētas bērnu paaudzes, dāvājot mazajiem pacientiem ne vien augsti profesionālu medicīnisko aprūpi, bet arī sirsnību, iejūtību un mierinošu klātbūtni.
Kolēģu atmiņā viņa paliks kā zinoša un uzticama speciāliste, atsaucīga kolēģe un sirdsgudrs cilvēks. Pacientu un viņu ģimeņu atmiņās – kā ārste ar lielu sirdi, kurai rūpēja katrs bērns.
Daugavpils reģionālās slimnīcas kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību dakteres Antoņinas Malkinas ģimenei, tuviniekiem, kolēģiem un visiem, kuriem viņa bija dārga. Viņas mūža darbs un atstātais labestības nospiedums dzīvos cilvēku atmiņās.
Atvadīšanās no Antoņinas Malkinas notiks sestdien, 28. februārī, no pl. 10.30 līdz 11.30 Daugavpils Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrālē.