Teilore Svifta sasniedz virsotni, kurai neviena cita sieviete mūzikā vēl nav pietuvojusies
Amerikāņu superzvaigzne Teilore Svifta atkal ierakstījusi savu vārdu vēsturē! Neilgi pirms sava divpadsmitā studijas albuma “The Life of a Showgirl” iznākšanas dziedātāja nosvinējusi nozīmīgu sasniegumu savā karjerā.
Popmūzikas zvaigzne oficiāli kļuvusi par pirmo un līdz šim vienīgo mākslinieci sievieti, kura Amerikas Savienotajās Valstīs pārsniegusi 100 miljonus sertificētu pārdotu albumu vienību.
Popmūzikas superzvaigzne Teilore Svifta uz skatuves un dzīvē
Otrdien, 2025. gada 30. septembrī, ASV Ierakstu industrijas asociācija (RIAA) atklāja, ka Sviftas albumi pārsnieguši 105 miljonu pārdoto vienību slieksni. Tas ir sasniegums, kas nav bijis pa spēkam līdz šim nevienai citai sievietei mūzikas industrijas vēsturē.
Organizācijas oficiālajā ierakstā vietnē “Instagram” teikts: „Apsveicam Teilori Sviftu ar to, ka viņa kļuvusi par pirmo un vienīgo sievieti mākslinieci vēsturē, kura pārsniegusi 100 miljonus RIAA sertificētu albumu vienību!”
Šis sasniegums Sviftu ierindo izcilāko mūzikas leģendu rindās. Citi nepārspēti rekordisti ir “The Beatles” (183 miljoni kopiju), Gārts Brūkss (162 miljoni), Elviss Preslijs (146,5 miljoni), “Eagles” (120 miljoni) un “Led Zeppelin (112.5 miljoni). Uz doto brīdi Teilore Svifta ierindojas 6. vietā ar 105 miljoniem pārdoto albumu kopiju. Aiz viņas paliek Maikls Džeksons (90 miljoni), Billijs Džoels (89 miljoni), “AC/DC” (84 miljoni) un Eltons Džons (81). Savukārt otra sieviešu kārtas pārstāve ierindojas 11. vietā un tā ir Meraija Kerija ar 75 miljoniem pārdoto ierakstu kopiju ASV.
Ievērības cienīgs ir fakts, ka šīs ziņas pienākušas vien dažas dienas pirms Teilores Sviftas gaidāmās jaunās plates “The Life of a Showgirl” iznākšanas, kas paredzēta piektdien, 2025. gada 3. oktobrī.