Liepājā aizvadīts pūšaminstrumentu spēles festivāls "Skaņu virpulī"
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas un “Kurzemes radošās industrijas attīstības centra” rīkotais festivāls “Skaņu virpulī” pulcēja 61 jauno metāla pūšaminstrumentu spēlētāju no reģiona skolām, izceļot kopmuzicēšanas spēku, pedagogu iedvesmu un nepārtrauktu mūzikas izglītības ceļu.
Aizvadītajā nedēļā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola sadarbībā ar biedrību “Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs” pulcēja Liepājas reģiona mūzikas skolu audzēkņus pūšaminstrumentu spēles festivālā “Skaņu virpulī”. Dienas meistarklases, kopmēģinājumi un enerģisks noslēguma koncerts kļuva par jauno mūziķu izaugsmes un motivācijas avotu, sākot no sešgadnieka drosmīga solo līdz skolotāju īpašam priekšnesumam.
Šogad festivāls bija veltīts metāla pūšaminstrumentu spēlei.
Festivālā piedalījās 61 dalībnieks no LMMDV, Aizputes Mūzikas skolas, Saldus Mūzikas skolas un Liepājas Karostas Mūzikas skolas. Īpaši kupls bija trompešu skanējums – kopā muzicēja 29 jaunie trompetisti. Līdzās skanēja mežragi, tromboni, eifoniji un tuba, radot daudzkrāsainu un jaudīgu metāla pūšaminstrumentu kopskanējumu.
Dienas gaitā dalībnieki piedalījās meistarklasēs, kopmēģinājumos un profesionālās sarunās, savukārt vakarpusē Liepājas Centra sākumskolā izskanēja enerģisks noslēguma koncerts, kurā uz skatuves satikās talants, ieguldītais darbs un patiesais muzicēšanas prieks. Koncerta noslēgumā festivāla dalībniekus priecēja arī festivālā iesaistīto pedagogu īpašais priekšnesums – pārsteigums ar trim populārās mūzikas skaņdarbiem.
Festivāls izgaismoja nozīmīgu sadarbību starp pilsētas izglītības iestādēm, veidojot vienotu un nepārtrauktu mūzikas izglītības ceļu. Gan PII “Sprīdītis”, gan Liepājas Centra sākumskola īpašu uzmanību pievērš bērnu muzikālajai attīstībai, tāpēc abu iestāžu audzēkņi aktīvi iesaistījās festivāla norisēs – iepazina instrumentus, vēroja meistarklases, apmeklēja kopmēģinājumus un klausījās noslēguma koncertu. Dalība festivālā kļuva par iedvesmojošu pieredzi, kas veicina jauno mūziķu radošumu, muzikālo prasmi un vēlmi turpināt izglītības ceļu mūzikā.
Īpašu iedvesmu sniedza jaunākais festivāla dalībnieks Caķejs Viskupaitis (skolotājs Uldis Kuncis) – tikai sešus gadus vecs sagatavošanas klases audzēknis, kurš drosmīgi uzstājās ar solo priekšnesumu, apliecinot, ka tieši tā sākas lielais ceļš mūzikā.
“Festivāls jaunajiem mūziķiem kļuva par īstu iedvesmas notikumu. Meistarklasēs un kopīgajos mēģinājumos audzēkņi piedzīvoja, cik daudz var sasniegt, strādājot plecu pie plecu ar saviem pedagogiem, redzot viņu profesionalitāti, atsaucību un mīlestību pret mūziku. Īpaši saviļņojošs bija koncerta noslēgums, kurā skolotāju priekšnesums apliecināja metāla pūšaminstrumentu skanējuma spēku un skaistumu, vienlaikus dāvājot bērniem neaizmirstamu brīdi – redzēt savus pedagogus uz skatuves kā māksliniekus. Tā bija pieredze, kas, ticu, vēl ilgi dzīvos jauno mūziķu atmiņās un stiprinās viņu vēlmi turpināt muzicēt,” pieredzē dalās LMMDV profesionālas ievirzes izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle vadītāja un festivāla organizatore Kristīne Varažinska.
Sirsnīgs paldies LMMDV un reģiona pedagogiem – Mārcim Auziņam, Gatim Gorkušam, Matīsam Smiltiņam un Reinim Ausmanim no LMMDV, Vilnim Mellumam no Liepājas Karostas Mūzikas skolas un Uldim Kuncim no Saldus Mūzikas skolas – par ieguldīto darbu, audzēkņu sagatavošanu, pieredzes nodošanu meistarklasēs un iedvesmojošo pedagogu priekšnesumu. Paldies arī koncertmeistariem Ilzei Tomsonei, Jūlijai Billei Kuncei un Normundam Kalniņam, kā arī Nilam Kuncītim par ekskursijas organizēšanu reģiona mūzikas skolu audzēkņiem un Kārlim Volkovskim par festivāla mirkļu iemūžināšanu.
“ mūsu bērniem dalība festivālā bija patiesi iedvesmojoša pieredze – iespēja tuvplānā iepazīt instrumentus, redzēt un dzirdēt, kā top mūzika, un sajust kopā muzicēšanas burvību. Ikdienā attīstām bērnu radošumu, muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, kā arī apgūstam pirmos soļus pūšaminstrumentu spēlē, veidojot stabilu pamatu turpmākām mācībām. Man kā vadītājai ir patiess gandarījums par sadarbību ar LMMDV un Liepājas Centra sākumskolu. Esmu pārliecināta, ka lielākie ieguvēji ir bērni, stiprinot viņu drosmi, pašapziņu, radošumu un vēlmi turpināt savu izglītības ceļu mūzikā un mākslā,” uzsver PII “Sprīdītis” vadītāja Sintija Pīrāga.
Festivāls tika organizēts, lai veicinātu jauno mūziķu interesi par kolektīvo muzicēšanu, pilnveidotu radošumu, individualitāti, sadarbības prasmes un skatuves kultūru, kā arī stiprinātu pedagogu savstarpējo pieredzes apmaiņu. Festivāls tiek rīkots katru mācību gadu, pārmaiņus veltot uzmanību koka un metāla pūšaminstrumentu spēlei.
Festivāls “Skaņu virpulī” vēlreiz apliecina – Liepājā mūzika aug kopā ar bērniem no pirmās nots līdz lielajai skatuvei.