Krievu kara korespondenti apgalvo, ka Ukrainas bruņotie spēki ir pārrāvuši okupantu aizsardzību Zaporižjas apgabalā
Krievijas kara atbalstītāji ir atteikušies no iepriekšējiem apgalvojumiem par Ukrainas bruņoto spēku "sakāvi" un tagad runā par lielu Ukrainas ofensīvu.
Krievijas avoti un Z kara korespondenti arvien skaļāk runā par Ukrainas armijas ofensīvajām darbībām Zaporižjas apgabalā un Krievijas karaspēka smago situāciju. Ukraiņu žurnālists un blogeris Deniss Kazanskis atzīmēja pēkšņo retorikas maiņu Krievijas kara atbalstītāju kanālos, kas izskanējusi pēdējās nedēļas laikā.
Kazanskis vēsta, ka Krievijas militārie blogeri un spīkeri lielākajās Z mediju platformās ir faktiski apstiprinājuši to, ko oficiālā propaganda iepriekš noliedza. Ukrainas bruņotie spēki ne tikai saglabā kaujas gatavību, bet vienlaikus arī veic aktīvus uzbrukumus vairākos frontes sektoros.
Ko atzīst Krievijas avoti?
Kara atbalstītāju kanāli pārraida paziņojumus par "sarežģītu situāciju" Zaporižjas frontes rietumu flangā. Tiek ziņots, ka Ukrainas bruņotie spēki darbojas aptuveni 20 kilometrus platā sektorā, aktīvi izmantojot dronus, lai uzbruktu Krievijas pozīcijām. Daži krievu komentētāji atzīst Ukrainas spēku virzību uz priekšu un neslēpj problēmas, ar kurām tie saskaras, noturot iepriekš ieņemtās pozīcijas. Vairs nav runa par "lokalām epizodēm", bet gan sistēmisku spiedienu uz Krievijas aizsardzību.
Nepatiesi ziņojumi un neveiksmes
Kazanskis īpašu uzmanību pievērš Mihaila Zvinčuka izteikumiem, kurš pazīstama kā "Ribars". Savā analīzē viņš tieši pievēršas nopietnai problēmai, ar ko saskaras Krievijas armija - nepatiesiem ziņojumiem no vadības. Viņš norāda, ka apdzīvotas vietas ir vairākkārt pasludinātas par "ieņemtām", lai gan Krievijas spēki tā arī nav spējuši nostiprināt savas pozīcijas. Tā rezultātā, kā liecina šie paši komentāri, Ukrainas armija veic kaujas operācijas un uzbrukumus no teritorijām, kuras Krievijas propaganda iepriekš pasludināja kā savus "panākumus".