Pirmos olimpiskos čempiona titulus slēpošanas alpīnismā izcīnījuši Fatona un Kardona Kols
Par pirmajiem olimpiskajiem čempioniem slēpošanas alpīnismā Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs kļuvusi šveiciete Marianna Fatona un spānis Oriols Kardona Kols.
Sieviešu sprinta sacensībās triumfēja šveiciete Fatona, finišu sasniedzot pēc divām minūtēm un 59,77 sekundēm. Sudraba medaļu izcīnīja Emīlija Aropa no Francijas, kura no čempiones atpalika 2,38 sekundes, bet pie bronzas medaļas tika spāniete Ana Alonso Rodrigesa, kura uzvarētājai zaudēja 10,45 sekundes.
Savukārt vīriešu sprintā Kardona Kols distanci veici divās minūtēs un 34,03 sekundēs, par 1,52 sekundēm apsteidzot neitrālo sportistu Ņikitu Fiļipovu. Bronzas medaļu ar 2,31 sekunžu deficītu izcīnīja francūzis Tibo Anselmē.
Pirmo reizi olimpisko spēļu programmā iekļautajā slēpošanas alpīnismā medaļas vēl tiks sadalītas jauktajā stafetē, kura norisināsies sestdien. Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7. Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.