Pirmais jaundzimušais 2026. gadā Jūrmalas slimnīcas Dzemdību nodaļā ir Žanetes un Elvja Lazdiņu ģimenē dzimusi meitenīte Nora.
Jūrmala grasās par 500 eiro palielināt pabalstu jaundzimušajiem

Jūrmalas domes Finanšu komiteja sēdē atbalstījusi iecerēto lēmumu jau šogad palielināt  jaundzimušā pabalstu līdz 1500 eiro, un senioru ikgadējo pabalstu veselības izdevumu segšanai – līdz 250 eiro.

Jaundzimušajiem – līdz 1500 eiro

Paredzēts, ka pabalsts par katru jaundzimušo bērnu pieaugs līdz 1500 eiro, tādējādi nodrošinot lielāko jaundzimušā pabalstu Latvijā. 2025. gadā bērna piedzimšanas pabalsts Jūrmalā bija 1000 eiro, un tas piešķirts vairāk nekā 399 jūrmalnieku ģimenēm. Vecāki, aizbildņi vai adoptētāji, kuri jau saņēmuši pabalstu par bērnu, kas dzimis 2026. gadā, pēc izmaiņu stāšanās spēkā varēs pieprasīt pabalsta pārrēķinu.

Jaundzimušā pabalsts ir daļa no plašāka pašvaldības atbalsta ģimenēm ar bērniem. Jūrmala nodrošina arī:

  • ikgadēju 100 eiro pabalstu mācību procesa atbalstam (bērniem no 1,5 gadu vecuma, skolēniem un studentiem līdz 25 gadu vecumam pilna laika studijās);
  • bezmaksas pilsētas un skolēnu autobusus;
  • bezmaksas braucienus vilcienā;
  • brīvpusdienas bērnudārzu un skolu audzēkņiem līdz 12. klasei.

Senioriem – līdz 250 eiro gadā veselības izdevumiem

Plānots palielināt ikgadējo pabalstu senioriem veselības izdevumu segšanai līdz 250 eiro kalendārajā gadā. Jūrmala pašlaik ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kas šādu pabalstu piešķir visiem Jūrmalā deklarētajiem senioriem.

2025. gadā pabalsts bija 200 eiro, un tas piešķirts 9393 senioriem. Pabalstu var izmantot pacienta iemaksām un līdzmaksājumiem, veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentiem un medicīnas precēm (tostarp optikai un vitamīniem), kā arī citiem ar veselības uzturēšanu saistītiem izdevumiem. Seniori, kuri jau saņēmuši pabalstu par 2026. gadā radušiem izdevumiem, varēs pieprasīt pabalsta pārrēķinu.

