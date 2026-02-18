Pāris dienas pirms nāves Džeimss van der Bīks ar sievu atjaunoja laulību zvērestus
Aktieris Džeimss van der Bīks un viņa sieva Kimberlija klusībā atjaunoja savus laulību solījumus intīmā ceremonijā dažas dienas pirms aktiera nāves no kolorektālā vēža.
44 gadus vecā Kimberlija atklāja, ka viņa un van der Bīks īsi pirms aktiera aiziešanas mūžībā sarīkojuši vienkāršu, skaistu un aizkustinošu solījumu atjaunošanas ceremoniju. Tajā piedalījās tuvākie ģimenes locekļi un draugi, bet daļa pievienojās caur “Zoom” platformu.
“Mēs nolēmām to darīt divas dienas iepriekš, un mūsu draugi sagādāja mums jaunus gredzenus, piepildīja guļamistabu ar ziediem un svecēm, un mēs atjaunojām solījumus no gultas,” pastāstīja Kimberlija.
Kimberlija piebilda, ka ceremonijā “visbrīnišķīgāko mūziku” nodrošinājis viņu draugs — brazīliešu multiinstrumentālists Porangui — atceroties, ka ceremonijas noslēgumā viņš nospēlējis “Somewhere Over the Rainbow”.
Džeimss un Kimberlija pirmoreiz satikās 2009. gadā, kad abi atpūtās Izraēlā. Pāris apprecējās 2010. gada 1. augustā nelielā ceremonijā Telavivā, Izraēlā — Kabalas centrā netālu no Dizengofa laukuma. Viņiem ir seši bērni: meitas Olīvija (15), Annabela (12), Emīlija (9) un Gvendolina (7), kā arī dēli Džošua (13) un Džeremija (4).
Seriāla “Dousona līcis” zvaigzne atklāja, ka viņam 2024. gada novembrī diagnosticēts 3. stadijas kolorektālais vēzis — vairāk nekā gadu pirms nāves. Pirmo diagnozi viņš saņēma 2023. gada augustā, taču sabiedrībai par to paziņoja tikai 2024. gada nogalē.
11. februārī Kimberlija paziņoja par viņa nāvi paziņojumā, kas publicēts Džeimsa oficiālajā “Instagram” kontā: “Mūsu mīļotais Džeimss Deivids van der Bīks šorīt mierīgi aizgāja mūžībā. Viņš savas pēdējās dienas sagaidīja ar drosmi, ticību un cieņu. Ir daudz, ar ko dalīties par viņa vēlmēm, mīlestību pret cilvēci un laika svētumu. Šīs dienas pienāks. Pagaidām lūdzam mierpilnu privātumu, kamēr sērojam par mūsu mīlošo vīru, tēvu, dēlu, brāli un draugu.”
Neilgi pēc ziņas izplatīšanās van der Bīka un viņa sievas Kimberlijas tuvi draugi uzsāka GoFundMe kampaņu, lai atbalstītu aktiera atraitni un viņu bērnus.
Vēlāk GoFundMe organizatori dalījās, ka savākti vairāk nekā 2 miljoni ASV dolāru, un starp ziedotājiem minēti arī Zoja Saldanja, Dereks Hefs, Stīvens Spīlbergs un citi draugi no Džeimsa plašā paziņu loka.