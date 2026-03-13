Ilustratīvs attēls.
112
Šodien 13:53
Aizkrauklē dīķī atrasts noslīcis cilvēks
Saskaņā ar informāciju no Staburags.lv, 11. martā Aizkrauklē tika atrasts bojā gājis cilvēks, kurš bija nogrimis vietējā dīķī. Pēc viņa izcelšanas, līķis tika nodots Valsts policijas darbiniekiem, kuri turpināja izmeklēšanu.
Pirmās ziņas liecina, ka cilvēks ūdenī atradies ilgāku laiku. Līdz tam laikam, kad tika atklāts līķis, dīķis jau bija aizsalis, bet izskatās, ka cilvēks nogrimis laikā, kad ledus vēl nebija izveidojies.
Lai izceltu mirstīgās atliekas no ūdens, bija nepieciešama ugunsdzēsēju glābēju palīdzība. Viņi izmantoja īpašus rīkus, lai uzlauztu ledu un piekļūtu noslīkušajam ķermenim.