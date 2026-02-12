Tuvinieki dalījušies ar emocionāliem foto ar populārā aktiera Džeimsa van der Bīka pēdējiem dzīves mirkļiem
Pēc ziņām par 48 gadu vecā kulta seriāla “Dosona līcis” zvaigznes Džeimsa van der Bīka nāvi, tuvinieki un tuvākie draugi dalījušies ar savām pēdējām atmiņām par Džeimsu.
Jau ziņots, ka aktieris devās mūžībā trešdien, 11. februārī, pēc cīņas ar zarnu vēzi. Zvaigznei slimība tika atklāta 2023. gada otrajā pusē, taču par to viņš publiski paziņoja tikai 2024. gada novembrī. Viņa sieva un sešu bērnu māte Kimberlija, kas paziņoja par aktiera nāvi, vietnē “Instagram” norādīja, ka Džeimss “savās pēdējās dienās bija drosmīgs un ticības pilns”.
Pēc ziņas par viņa nāvi Džeimsa draugi, fani un tuvinieki atklāja, ka pavadījuši ar aktieri kopā laiku, īsi pirms viņa došanās mūžībā. Aktieris Alfonso Ribeiro komentārā pie Kimberlijas ieraksta rakstīja: “Man ir paveicies, ka varēju būt līdzās jums un atvadīties no Džeimsa.” Savā veltījumā “Instagram” Ribeiro atzina, ka šobrīd jūtas “salauzts”.
“Džeimss bija īsts draugs, brālis un dzīves skolotājs,” viņš rakstīja. “Es biju viņam līdzās šajā briesmīgajā cīņā ar vēzi. Viņa ģimene un draugi šajā laikā piedzīvoja īstu emociju karuseli — augstākos punktus, kuros šķita, ka slimība ir uzveikta, un postošos brīžus, kad slimība atgriezās. Es no Džeimsa esmu tik daudz iemācījies. Es vienmēr būšu pateicīgs par visu, ko viņi [Džeimss un viņa ģumene] devuši man un manai ģimenei. Viņš mūžīgi dzīvos manā sirdī."
Aktieris Mehads Brūkss pauda līdzīgas izjūtas. “Būt kopā ar tevi šajās pēdējās dienās bija lielākais gods manā dzīvē,” viņš rakstīja komentāros. “Līdz atkal tiksimies, mans skaistais brāli.” Bijusī cīņas sportiste Steisija Keiblere arī norādīja, ka viņai bija laiks no Džeimsa atvadīties, pievienojot ierakstam attēlu, kurā redzams kā ratiņkrēslā sēdošais Džeimss vēro saulrietu. “Pavadīt šīs pēdējās dienas ar tevi bija īsta Dieva dāvana. Kad tu zini, ka laiks ir svēts, tu netērē nevienu elpas vilcienu. Tu nesteidzies. Tu nepārlūko telefonu. Tu neuztraucies par rītdienu. Tu sēdi. Tu klausies. Tu turi roku. Tu vēro, kā debesis maina krāsas, un ļauj tām mainīt arī tevi.”
Viņa atklāja, ka kādu vakaru abi kopā vērojuši saulrietu, kamēr Džeimss dalījies savās pārdomās. “Mēs runājām par to, cik apgriezta reizēm šķiet šī pasaule… un varbūt debesīm tagad vajadzīgs tavs gars, lai palīdzētu mums šeit noturēt līdzsvaru. Un tieši brīdī, kad saule nozuda, pār debesīm pārskrēja krītoša zvaigzne… it kā atgādinot, ka nekas no tā nav nejaušs.”
Vēl viena Džeimsa draudzene, dizainere Erina Feterstone “Instagram” dalījās ar vairākām fotogrāfijām, tostarp attēlu, kurā Džeimss guļ gultā, kamēr viņa tur viņa roku. “Kāds gods bija sēdēt pie tava galda un saukt tevi par labāko draugu,” Feterstone rakstīja. “Tukšumu, ko tu atstāj, nekad nevarēs aizpildīt, bet mēs darīsim visu iespējamo, lai apbērtu tavu brīnišķīgo ģimeni ar mīlestību."
Sešu bērnu tēvs 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā piedalījās vairākos populāros seriālos un filmās, tostarp kulta seriālā “Dosona līcis” un filmā “Varsity Blues”. Viņš arī bija redzams ABC kulta situāciju komēdijā "Neuzticies B----", seriālos "Apartment 23", "CSI: Cyber" un citos.
Runājot par savu slimību, aktieris stāstīja, ka sāka pamanīt izmaiņas vēdera izejā — tas ir viens no biežākajiem zarnu vēža simptomiem. Sākumā viņš pārtrauca dzert kafiju, cerot, ka tas palīdzēs, bet pēc tam veica skrīninga pārbaudi. Pārbaudē atklājās slimības trešā stadija, kas nozīmēja, ka vēzis bija izplatījies uz tuvumā esošajiem limfmezgliem.
Van der Bīks atzina, ka viņa “zemākais punkts” ārstēšanās laikā bija sajūta, ka viņš zaudē būtiskas savas identitātes daļas. “Visas šīs skaistās lietas, ko es mīlu un ar kurām agrāk sevi definēju — tēvs, apgādnieks, vīrs — tas viss tika atņemts vai vismaz nolikts pauzē,” viņš sacīja. “Man nācās sēdēt un sev pajautāt: “Nu, kas es esmu?” Un atbilde bija: “Es joprojām esmu mīlestības vērts.””
Pēc diagnozes viņš veltīja laiku, lai veicinātu izpratni par skrīningu. Van der Bīks bija viens no atpazīstamākajiem TV sejām 90. gadu beigās un 2000. gados, seriālā “Dosona līcis” atveidojot Dosonu Līriju līdzās Keitijai Holmsai. Seriāls tika rādīts no 1998. līdz 2003. gadam. Van der Bīks turpināja strādāt arī pēc diagnozes saņemšanas.