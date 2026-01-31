VIDEO, FOTO: aktīvisti “Supernovas” laikā aicina boikotēt “Eirovīziju” Izraēlas dalības dēļ
Šovakar dziesmu konkursa "Supernova" laikā pie Rīgas Kinostudijas notika protests pret Latvijas dalību starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija" kopā ar Izraēlu.
Akcija sākās plkst. 20 un ilga apmēram stundu. Tādi paši protesti ir paredzēti arī 7. februārī un 14. februārī konkursa "Supernova" laikā.
Akcijā pie Rīgas Kinostudijas protestē pret Latvijas dalību Eirovīzijā
Šovakar dziesmu konkursa "Supernova" laikā pie Rīgas Kinostudijas notika protests pret Latvijas dalību starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija" kopā ar Izraēlu.
Protesta akcijas tiek organizētas kopā ar Palestīnas atbalsta kustībām Baltijā, pieprasot Latvijas, Igaunijas un Lietuvas raidorganizācijām atteikties no dalības 2026. gada "Eirovīzijā", ja tiek pieļauta Izraēlas dalība tajā.
Protestētāji arī prasīs mūziķiem atteikties no dalības "Eirovīzijas" reģionālajos atlases pasākumos, bet Baltijas kultūras ministriem - "sniegt publiskus paziņojumus, kuros tie nosodītu Izraēlas veikto genocīdu un kara noziegumus".
2025. gada decembrī Eiropas Raidorganizāciju savienība (EBU) paziņoja, ka Izraēla piedalīsies 2026. gada "Eirovīzijā" pēc tam, kad EBU Ģenerālā asambleja pieņēma jaunos noteikumus, un atteicās rīkot balsojumu, kura rezultātā Izraēla varētu tikt izslēgta no konkursa.
Protestētāju pārstāve informē, ka Islande, Īrija, Nīderlande, Spānija un Slovēnija paziņojušas par nepiedalīšanos "Eirovīzijā".
Protestu rīko kustība "Par brīvu Palestīnu" kopā ar biedrību "Ebreji par mieru".