Reperis "Bad Bunny" pēc plaši apspriestā "Super Bowl" šova izdzēš visus “Instagram” ierakstus
Reperis “Bad Bunny”, šķiet, ir nolēmis ieturēt pauzi no sociālajiem tīkliem.
Tikai dažas stundas pēc savas “Super Bowl” puslaika uzstāšanās svētdien, 8. februārī, Puertoriko zvaigzne “Bad Bunny” izdzēsa visus ierakstus savā “Instagram” profilā, kā arī noņēma profila fotoattēlu. Viņš arī pārstāja sekot visiem kontiem, atstājot biogrāfijā vien saiti uz savu albumu “Debí Tirar Más Fotos”.
“Bad Bunny” saviem 50 miljoniem sekotāju nepaskaidroja, kāpēc veic šādas lielas izmaiņas, pirms izdzēsa gandrīz visu.
Daudzi fani sociālajos tīklos spekulēja, ka šis solis ir mājiens uz kādu lielu gaidāmu paziņojumu, bet citi pieļāva, ka viņš varētu saņemt kritiku par uzstāšanos, kas bija pilnībā spāņu valodā.
Savas galvenās zvaigznes puslaika šova laikā “Apple Music Super Bowl LX” pasākumā “Levi’s Stadium” stadionā Santaklārā, Kalifornijā, dziesmas “Me Porto Bonito” izpildītājam pievienojās vairāki slaveni viesi, tostarp Lady Gaga, Rikijs Martins, Cardi B un Pedro Paskals.
Bad Bunny sends a message at the Super Bowl:— Headquarters (@HQNewsNow) February 9, 2026
"God Bless America"
"The only thing more powerful than hate is love" pic.twitter.com/mJSsAZctE7
Uz skatuves viņš demonstrēja dažādus karogus, kas pārstāvēja valstis visā Amerikā, un uzstāšanos veltīja vienotības idejai.
Lai gan puslaika šovā viņš lielākoties izvairījās no ASV politikas, “Bad Bunny” izraisīja diskusiju par Imigrācijas un muitas dienestu (ICE), kad skatītāji sajauca tajā redzamo bērnu aktieri ar Liamu Ramosu, kas nesen tika atbrīvots no aizturēšanas centra Teksasā kopā ar savu tēvu Adrianu. Abi, sākotnēji no Ekvadoras, janvārī kļuva plaši apspriesti internetā pēc tam, kad ICE aģenti viņus aizturēja, viņiem atgriežoties no bērnudārza Mineapolē.
“Bad Bunny” arī lika skatītājiem aktīvi diskutēt sociālajos tīklos, jo futbola laukumā šova laikā tika iekļautas īstas kāzas. Līgavas un līgavaiņa vārdi publiski nav izpausti.
Tomēr ne visus galvenā mākslinieka uzstāšanās sajūsmināja.
ASV prezidents Donalds Tramps puslaika šovu nodēvēja par “absolūti briesmīgu”, piebilstot: “Tam nav nekādas jēgas, tas ir apvainojums Amerikas diženumam un neatspoguļo mūsu panākumu, radošuma vai izcilības standartus.”
“Neviens nesaprot ne vārda no tā, ko šis puisis saka, un dejas ir pretīgas, īpaši jaunajiem bērniem, kuri skatās visā ASV un visā pasaulē,” viņš turpināja. “Šis “šovs” ir vienkārši “spļāviens sejā” mūsu valstij, kas katru dienu uzstāda jaunus standartus un rekordus — tostarp labāko akciju tirgu un 401(k) vēsturē!”