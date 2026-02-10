Egils un Lauma Valeiņi pēc gandrīz 20 gadiem laulībā sadala mantu
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroķirurģijas klīnikas vadītājs un Latvijas Tenisa savienības prezidents Egils Valeinis ar sievu "Dr. Valeines klīnikas" vadītāju Laumu Valeini šā gada 27. janvārī pēc 20 gadu laulības sadalījuši mantu, proti, savā starpā noslēguši līgumu par visas mantas šķirtību.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Egils Valeinis teic, ka nekas ārkārtējs nav noticis, kā dēļ abi ar sievu noslēguši līgumu par mantas šķirtību. Viņš piebilst, ka šogad ar sievu Laumu svin 20 gadu kāzu jubileju. Abi ir veiksmīgi mediķi, ģimenē ir divi bērni – dēls Ēriks un meita Līva.
Kā teikts līgumā, "laulātie apliecina, ka katra laulātā šķirtā manta ir tā kustamā un nekustamā manta, kas viņam piederēja pirms laulības noslēgšanas, kā arī visa tā manta, kuru konkrētais laulātais iegādājies laulības laikā". Par precētu pāri Valeiņi kļuva 2006. gada augustā.
“Mūsu ģimenē svarīgāk par mantas šķirtību, jo tiešām tam nav būtiskas nozīmes, ir Latvijas vīriešu tenisa izlases dalība Deivisa kausa Pasaules otrās grupas play-off kārtā izbraukumā, kurā 6. un 7. februārī sacentāmies ar Dominikānas Republikas izlasi. Spēles norisinājās Santo Domingo pilsētā, nacionālajā tenisa centrā "Centro Nacional de Tenis Parque del Este",” stāsta mediķis un Latvijas Tenisa savienības (LTS) prezidents Egils Valeinis, kura 16 gadu vecais dēls Ēriks Valeinis bija Latvijas tenisa izlases sastāvā.
Ķirurgs stāsta, ka pats varējis izrauties uz Dominikānas Republiku uz četrām dienām: “Lai būtu līdzās dēlam un izlasei, lai pateiktu kādu uzmundrinošu vārdu, atbalstītu. Un, tā kā esmu LTS prezidents, tad arī man ir oficiāli labi šeit būt. Dēls jau nav pirmais numurs komandā, jo viņam nesen tikai 16 gadu palika. Izlasē ir divi vadošie spēlētāji, bet vajadzības gadījumā dēls ir gatavs spēlēt. Jāteic, ka te ir ļoti karsts. Vietējie jau ir pielāgojušies šim karstajam klimata. Ja mums Latvijā –30, tad šeit +30 grādu,” nosaka Valeinis.