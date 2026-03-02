VIDEO: Lapsa kūmiņš pieķerts nozieguma vietā! Sedas purvs publicē amizantu video

Lapsa kūmiņš pieķerts nozieguma vietā!
Novadu ziņas
Šodien 12:42
Sedas purvā fiksēts neparasts un nedaudz komisks atgadījums – tur ar video kameru iemūžināta lapsa, kura, šķiet, pieķerta pašā “nozieguma” brīdī.
Ierakstā redzams ruds kūmiņš ar īpaši kuplu un iespaidīgu asti, kas zobos satvēris, iespējams, nelielu eglīti vai kādu citu no sniegā nomestiem priekšmetiem, un cenšas to aizvilkt prom.
Video kadros redzams, kā lapsa vairākkārt cenšas noslēpumaino priekšmetu izrakt no sniega un stingri satvert to zobos.
Sedas purvs regulāri sociālajos tīklos publicē interesantus video ar meža dzīvniekiem, ļaujot ielūkoties dabas ikdienā un atklājot brīžus, kas citkārt paliktu cilvēku acīm nepamanīti.