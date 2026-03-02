Naktī vietām Kurzemē veidosies migla un sarma.
Naktī vietām Kurzemē veidosies migla un sarma
Naktī uz otrdienu Kurzemē iestāsies bezvējš, vietām sabiezēs migla un veidosies arī sarma, prognozē sinoptiķi.
Latvijas lielākajā daļā debesis klās mākoņi, skaidrāks laiks saglabāsies valsts rietumos. Nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap nulli, bet Kurzemē gaiss atdzisīs līdz -2..-7 grādiem.
Otrdienas pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem, vietām uzlīs. Vējš iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem un pūtīs lēni līdz mēreni. Gaisa temperatūra būs +1..+6 grādi.
Rīgā starp mākoņiem brīžiem parādīsies saule, vēlā otrdienas pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Naktī pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra būs aptuveni nulle grādu; dienā pūtīs nestiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz +4 grādiem.