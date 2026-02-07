Latvijas tenisisti piedzīvo neveiksmi Deivisa kausa "play-off" un nokļūst trešajā grupā
Latvijas tenisisti sestdien Santodomingo notiekošajā Deivisa kausa Pasaules otrās grupas "play-off" duelī ar 0-3 piekāpās Dominikānai, tādējādi rudenī sportistiem būs jācīnās Eiropas trešās grupas turnīrā.
Santodomingo notiekošajā mačsacīkstē Kārlis Ozoliņš un Roberts Štrombahs dubultspēlē ar rezultātu 4-6, 6-7 (2:7) zaudēja Nikam Hārdam un Pīteram Bertrānam. Piektdien pirmajā spēlē Ozoliņš, kurš ir ATP ranga 960. vietā, ar 6-7 (6:8), 4-6 zaudēja Roberto Subervi (ATP 434.). Otrajā mačā Štrombahs (ATP 429.) ar 5-7, 7-6 (7:2), 2-6 zaudēja Hārdam (ATP 603.).
Latvijas izlases sastāvā iekļauti arī juniori Aleksandrs Sotikovs un Ēriks Valeinis. Pērn Latvijas tenisisti uzvarēja Eiropas trešās grupas turnīrā, kas ļāva iekļūt Pasaules otrās grupas "play-off" cīņā.
Deivisa kauss ir galvenās tenisa sacensības vīriešu izlasēm, ko kopš 1900. gada organizē Starptautiskā Tenisa federācija (ITF). Sākotnēji tās bija sacensības starp ASV un Lielbritānijas izlasēm, bet patlaban tās ir lielākās ikgadējās starptautiskās komandu sacensības. Latvijas izlase šajā turnīrā piedalās kopš 1993. gada.